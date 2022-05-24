香港今年六四可能静悄悄：维园禁租 天主教区不办弥撒

香港/六四

自《港区国安法》生效后，自1989年后已举办逾三十年的六四事件悼念活动已难以举办，主办活动者去年首次因此被投狱，今年情况更甚，过去一直用以主办悼念晚会的维园足球场，当局表明6月4日不会出租；而一直有在六四当日举办弥撒的天主教正义委员会，亦不会为此举办追思弥撒，原因之一是有成员对举办追思六四弥撒会否触犯国安法感到顾虑。一般估计，悼念会转为个人化或碎片化。

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去年是国安法生效后第一个「六四事件」周年纪念日，维园纪念活动因当局拒发「不反对通知书」而变成非法集会，天主教区属下的天主教正义委员会（正委会）往常于当天下午在维园合办的祈祷活动，改为与其他教区教堂一样，当晚于教堂内举行弥撒，名为「追思亡者弥撒」，并为参加者提供蜡烛，共有七间教堂参与。正委会强调，弥撒属合法的宗教活动，所有想为亡者祈祷的人均可参与。

不过，正委会今年不会在6月4日举办有关主题的弥撒。据本台了解，实务原因是今年「六四」是周六、周日适逢圣神降临节，各圣堂已有特定弥撒和活动，不可能像去年一样办六四弥撒；但内部讨论时，虽有人坚持举办，但确有前线同工及部分执委表达对有关活动是否触犯国安法有所忧虑，于是决定不办悼念活动。据悉，有关决定是在荣休主教陈日君枢机本月11日被捕前已作出。

回归后若不能举办悼念活动请自行点燃烛光

至于去年在6月4日当天中午起被警方围封的维园，今年的六四事件33周年纪念日更是直接暂停租用。据《明报》接获市民通报，指管理维园的康乐文化事务署职员表示，维园足球场6月4日全日不出租，同月其余日子则可供租用。署方回复时没有解释为何6月4日当天停租场地，只是说，因应疫情，已暂停处理辖下免费康体场地作一般非指定用途活动的预订申请，该署亦未有接获市民申请于6月1至5日期间租用维园足球场。

另外，多个民主党派亦未有计划在当天举行纪念活动；不少人认为，市民可以用不同方法悼念或祈祷。其中一名社运人士忆述，前支联会常委张文光在1997年的六四烛光晚会上说，这是香港回归前最后一次「六四」，若明年不能举办六四纪念活动，请大家在以后的5月最后一个星期日，由维园行去中环；在「6.4」当晚点起烛光，「我今年就会这样做」。

翻查资料，6月前最后一个星期日办游行和「6.4」烛光晚会是因国安法而解散的支联会的恒常纪念活动。1989年六四镇压民运是中国的敏感政治事件，在中国公开悼念会被针对和制止，支联会当年亦不知道香港回归中国后能否如常举办六四纪念活动，主观是期望「跨越九七」，并以此为当年烛光晚会主题。