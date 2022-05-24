香港旅客入境防疫措施料7月前不会再放宽

香港疫情减缓

香港最新单日新增的武汉肺炎个案回落至190宗，是第五波疫情高峰过后首次少于二百宗个案，但特首林郑月娥无意应在港外国商会所求，她表明，7月卸任前再放宽入境管制措施的机会甚微，亦难以提供取消疫苗通行证的硬指标。

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香港过去三天的单日新增个案介乎237至190宗之间，但输入个案则逐步由21日的16宗上升至昨日的28宗，比率由7%逐日上升至昨日的14.7%。行政长官林郑月娥今(24日)早出席会议前响应记者提问时指出，虽然本地确诊个案平稳且呈下降趋势，但输入个案相对占较高比例；加上奥米克戎(Omicron)病毒出现不同变种，须极度小心应对，故在她任内放宽入境防疫措施的机会甚微，即旅客在抵港前需接种疫苗、机场检测待行及酒店检疫等防疫措施均会持续。

至于外国商会要求港府提供的通关路线图，林郑月娥亦没有提供，甚至是取消疫苗通行症的硬指标亦难以订明。她表示，香港的疫苗接种率仍有提升空间，目前首两针的疫苗接种率已超过及接近九成，但第三针疫苗接种率只有五成四，须在往后一段日子继续实施进入场所须先接种疫苗的疫苗通行证计划。

习近平「7.1」回归日访港？未有公布但先研究闭环管理

随着疫情放缓，已两年没有外访活动的国家主席习近平会否来港主持回归庆典及候任特首李家超的就职仪式，备受关注，《明报》和《香港经济日报》今天均引述消息指，虽然未知作为国家主席的习近平会否一如惯例在「逢五或十」的周年纪念活动来港，但港府已要求部门研究死循环管理方式的可行性和细节，即是要求有机会与习近平接触的高官须先隔离数天至一星期，至于是否包括参与回归酒会等庆祝场合的嘉宾，则有不同说法，有说亦需隔离，亦有说只需每天进行核酸检测。

特首林郑月娥今早回应提问时表示，回归25周年是非常重要的日子，她热切希望中央领导人访港，并在港发表重要讲话，但是「我不可以答知唔知(领导人访港)，只能说，今日无嘢可以公布」；如有相关安排，港府一定会公布。至于疫情会否影响领导人访港行程，她说，一定会影响出入境及卫生防护工作，希望大家继续保持疫情平稳向下趋势。

她又说，随着疫情转趋稳定，有关庆祝回归25周年的各项活动将重新启动，当局会如期举办康乐、文化艺术，以及参观博物馆等大型活动。