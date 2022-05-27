港澳办：未来5年是香港「由治及兴」关键期 彭定康：中国打压令港「由差转劣」

香港/政治

王靈桂(左)與彭定康(右)對明日上京接受特首任命的李家超(中)有截然相反的評價和期許

在一个官方举办的论坛上，中国政府主管香港事务的主要官员王灵桂表示，随着《港区国安法》和「爱国者治港」原则落实，未来五年是香港从「由乱到治」走向「由治及兴」的关键时期。他没有解释为何是这期限，未知这是否与候任特首李家超的任期又或与中共总书记习近平将在今秋「二十大」连任五年有关。

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另一方面，英国殖民地年代的最后一任香港总督彭定康(Chris Patten)25日在国际评论媒体《Project Syndicate》(《报系计划》)上撰文，指在国际关注俄乌战争之际，中国正加紧打压香港。事实上，北京挑选手段残酷的前警务人员作下任特首，以及拘捕支持民主示威者的90岁荣休主教陈日君枢机，已预示香港正在「由差转劣」(from bad to worse)。

与此同时，港府宣布，候任行政长官李家超将于明天起程往北京，接受中国国务院的任命。在四天行程中，亲京报章预料，李会获得国家领导人接见。李家超在本月20日获中国总理李克强任命为第六任特首，但当时未有提及赴京安排。

今年是有香港小宪法之称的《基本法》实施廿五年，律政司今(27日)早主办《基本法》法律论坛，中国国务院港澳事务办公室副主任王灵桂透过视像发言，指实施国安法和「完善」香港选举制度后，未来五年是香港从「由乱到治」走向「由治及兴」的关键时期，但「由治及兴」是更加难苦的过程和工作，而「万世太平，需能者舍身」，他相信港府能团结带领社会各界，继续发扬「塞拉利昂精神」(香港一座山，喻意拼搏团结)，同舟共济，开创香港政治安全、经济繁荣、社会安定的新局面。

同样透过视频发言的基本法委员会主任沈春耀则表示，「一国两制」承诺五十年不变，现已在香港走过25年，而「五十年不变」是一个形象化的说法，他认为，首五十年是「不能变」，而五十年后就是「不需要变」。他指出，只要坚信笃行「一国两制」方针，就能够显现出这方针的生命力及优越性，强调时间是展现真理的唯一标准，如果「一国两制」实践持续成功、有效及得人心，就一定会行稳致远。

不过，前港督彭定康在国际评论杂志《报系计划》撰文，指中共「安插」李家超为特首是一种民主粉饰，而李家超得以成为特首，是因为时任保安局长的他，在2019年时以武力镇压受到200万人上街的反对修订逃犯条例运动。彭定康形容，李以催泪弹、水炮车、橡胶子弹取代对话，相信如果李面对1989年六四事件，亦会镇压在天安门的年轻示威者。

曾在1990年代末获委任处理北爱尔兰问题及重组当地警队的彭定康批评，李家超应对2019年社会运动的做法，违背良好警政和有负公众期望，令港警失去亚洲最佳警队之名。可悲的是，正正是这样一位对香港赖以成功的经济和社会政策一无所知的人，被挑选为新任特首。