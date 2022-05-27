港美会计师互认安排明年脱勾 论者料削香港国际金融中心地位

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香港与美国会计师互相认证安排，将于本年底终止，不再延续。有立法会议员认为受影响的人不多，但有财经界人士忧虑，这会影响日后基金来港上市的意欲，削弱香港作为国际金融中心的地位，更形容这是美国对港开打金融战，影响投资者信心。

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港美自2011年起实行会计师资格互认，双方三年前开始讨论新的协议安排，美方希望，美国经验可取代在香港工作一年才能申请成为香港执业会计师的要求，否则将不再更新协议。但香港会计师公会月初在其网站发出声明，确认该会与美国的国家会计委员会全国协会（National Association of State Boards of Accountancy）属下的美国国际资格评估委员会（U.S. International Qualifications Appraisal Board, 简称IQAB)的会计师资格互认协议将于今年12月31日到期，往后不再续约，意味协议在当日后便会失效。

声明提到，协议要求申请在港执业的美国会计师需有一年的香港工作经验，是要确保海外申请者在香港从事审计工作时，了解香港相关法规的要求及达致一定的专业水平，故此不能以美国的工作经验代替。

声明又指，公会现时与全球会计联盟（The Global Accounting Alliance，简称GAA）成员机构及其他专业会计机构签署的互认协议，均要求海外申请者需具备一年香港工作经验，方可在港成为执业会计师。

美国IQAB没有解释为何谈判两年多后突然放弃，但不少财经界网红分析，事件应与香港会计师公会的发牌权力自去年10月起转往港府的财务汇报局有关，认为这会打击会计师的独立性，而美国对日益受中国影响的港府亦信心不足，日后由香港会计师签发的报告会否像中国会计师签发的报告般「成分变红」？自然会令美国却步；而更令人忧虑的是，今年10月起，财汇局将在一年内两度扩大权力，获授权检视会计师公会的所有数据，届时并会改名为会计及财务汇报局。有关时限与协议的失效日期相距不足三个月。

香港与多国会计师互认协议11月到期未见续约安排

当中，「政经短打」的网红形容，这是美港金融战，因为两地会计师脱勾后，大型或跨国公司来港上市的核数报告将不能兼容单具香港会计师身分者，会计师行需要聘请兼具英美会计师身分人士以吸纳有关生意，而现时大宗基金投资主要来自美国，日后这些基金会否来港顿成疑问，这自然会影响香港作为国际金融中心的地位。

亲北京的《香港经济日报》亦以「中美金融战」标示港美会计师脱勾的消息，报道时更附以一段背景资料：「香港自去年底起，由财务汇报局取代会计师公会，负责发出会计师执业证书、执业单位的注册，以及调查和纪律处分所有会计师、执业会计师以及执业单位。」

根据香港会计师公会的网站资料，该会与英国、新西兰、澳洲、加拿大、南非及津巴布韦等八个国家的会计师专业组织签订互认协议，当中绝大部分在今年11月中旬到期，该会未有公布新的协议，未知会否受今次港美脱勾事件影响，网上意见亦颇为纷纭。

会计界立法会议员黄俊硕认为，脱勾影响不大，他向《明报》指出，香港会计师若要获取海外资格，多选英国、加拿大等地，到美国的不多；而美国会计师日后若要取得香港资格，可由当局逐一审视申请个案，与现时分别不会很大。至于上市公司的审核委员会成员须包括丰富财务审核经验人士，个别上市公司或聘有美国专业资格的人担任审核委员会成员，估计影响不大。