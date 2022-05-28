台湾拟于下月放宽边境管制措施

台湾/新冠疫情

随着全球新冠疫情逐渐趋缓，目前至少已有57个国家开始取消入境限制，是否有接种疫苗已不再是必要的入境条件，因此也无须检测或隔离。台湾疫情指挥中心指挥官陈时中透露，台湾染疫率已达6%，与境外移入阳性率相近，近日会跟各部会讨论，下个月将陆续放宽边境管制。

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目前全球已解封的国家地区名单包括阿根廷、奥地利、古巴、捷克、丹麦、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、马尔地夫、墨西哥、挪威、波兰、瑞典、瑞士、英国、越南等共57国。日本政府前天也宣布，下月10日起开放外国观光团入境，由于台湾被日本分类在风险最低的国家地区，因此台湾如果开放跟团赴日，下月10日起，台湾旅客前往日本就可免除机场采检、出示疫苗护照或隔离等手续，直接观光。这对已经两年多无法出国观光的台湾民众来说，颇具吸引力。

彭博信息报导，不少国家对游客采取后疫情时代态度，取消戴口罩规定和入境限制措施，代表无论是否接种过新冠疫苗，抵达前后都无须接受检测与隔离，很多地方甚至连旅客追踪表也免除。在过去四个星期里，就有19个国家和两个地区加入这项「解封」行列。

至于台湾什么时候解封？交通部观光局透露，从三月起就多次跟业者会谈，为国境解封做准备，并持续研拟「团体旅游出入境接待指引」草案，内容包括入境旅客行动指引、确诊处理原则、医疗整备、保险等。本周已就这项草案跟指挥中心讨论过，目前在正依据指挥中心的建议做修正，核准后就会对外公布。

随着机票、饭店与度假屋价格飙升，已有旅游业者预估，今年夏季将成为「史上最繁忙季节」。虽然全球已有至少57国开放边境，且没有入境要求，但仍要注意各国境内的个别相关规定，像是否要戴口罩、疫苗护照、健康检查等。

台湾观光局也提醒，目前台湾旅行社的「组团禁令」还没有松绑，如果旅行社擅自招揽组团前往日本旅游及销售旅行团商品，仍将依「发展观光条例」开罚一万元到五万元。

台湾最近疫情严峻，昨天单日确诊9万4千例，中重症案例343例，单日死亡126例，三个数字都创下新高，疫情可能还没到达高峰，上周美国甚至已将台湾的旅游风险等级列为最高级，台湾即使开放边境管制，对观光旅游或产业发展的效益仍有待观察。