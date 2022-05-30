习近平见李家超：香港“一国两制”的成功“举世公认”

习近平/李家超

中国国家主席习近平今天5月30日在北京接见了香港下任特首李家超，此刻距离后者上任还有一个月，习近平向他保证会给予支持。

广告 继续浏览后续

法新社报道，香港在2021年设立了一个北京中央政权想要的新选举制度，以确保香港完全由一个忠于中央政权的"爱国者"来管理。

于是，现年64岁的前香港保安局长李家超在5月初被一个忠于北京的小型"选举委员会"提名为下届香港行政长官。他也是接替即将离任的香港行政长官林郑月娥的唯一候选人。

据中国官媒新华社的报道，习近平在会见李家超时宣称： …25年来“一国两制”在香港的实践取得了“举世公认的成功”。

这位北京强人还告诉那位在2019年监控镇压香港民主运动的新特首，中央相信新一届香港政府施政会“展现新气象”，“谱写新篇章”。

李家超将于7月1日上任。这一天恰好是英国将其前殖民地香港移交给共产中国25周年的日子。

习近平先生去香港出席这两项活动的消息尚未得到证实。如果成行，那将是自冠状病毒大流行开始以来，习近平第一次到中国大陆以外的地方旅行。

2017年，习近平先生曾对香港进行了为期三天的访问，出席了林郑月娥的宣誓就职典礼。

不过，那一次习近平访港的标志是港人的示威活动。今年不太可能再出现抗议运动，因为北京在过去两年实施了严厉的“国安法”，以镇压香港所有的异议声音。

据法新社今天引述香港《东周刊》的报道，习近平若再次访港，香港将在全市范围内部署超过1万名警察。