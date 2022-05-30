六四天安门记忆在香港被系统性抹去 台湾接力纪念

六四33周年纪念/香港/台湾

八九六四33周年即将到来，之前每年都坚持举办纪念活动的香港将首次不举行任何纪念活动。法新社指出，这进一步表明，这个曾经半自治的中国领土以后将不再纪念1989年6月4日北京镇压民主抗议者的事件。

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报道称，自从北京在2020年实施严厉的港版“国家安全法“以阻止民主抗议活动以来，之前每年都有数万人参加的传统维园烛光守夜活动在该市被禁止了。六四纪念博物馆被迫关闭，大学内的纪念性雕塑也都已被拆除。

每年的天主教礼拜也曾经是香港人公开集会纪念天安门镇压受害者的最后方式之一，但是因为教会担心被当局关注，今年的这些活动也被取消了。

六四事件在中国内地一直是禁忌话题，但在很长一段时间里，在香港有关八九六四的历史却可以在学校里教授。但是自从2020年6月《国家安全法》于生效以来，这一切都发生了变化，法新社称，该法旨在让北京在香港这片领土上打上其威权烙印。

三十年来，现已解散的香港支联会每年都会组织年度守夜活动。但这个组织遭到起诉，罪名是 "煽动颠覆"国家安全罪。警方指控支联会是 "外国人的代理人"，这种言辞与北京声称天安门抗议活动是由外国煽动的说法相类似。

由香港支联会管理的六四纪念博物馆去年被迫关门。其他人由于不确定红线在哪里，也选择了放弃。

校园内雕像全部被移除

六所香港大学已经从其校园中移除向天安门镇压受害者致敬的艺术作品。去年圣诞节前不久，丹麦艺术家高志活的 “耻辱之柱 ”雕像从香港大学被移走。在岭南大学，艺术家陈伟明的一幅六四浮雕被拆除并存放在一个房间里。他在香港中文大学（CUHK）的 "民主女神 "雕像被送到了一个未公开的 "安全屋"。女神曾经站立的地方，只剩下方形基座的一点痕迹。至于那根“耻辱之柱 ”，已经被卵石长椅和花盆所取代。

法新社说，这些大学声称，他们从未同意这些作品的存在，而移除这些作品是基于法律风险。

雕塑家高志活告诉法新社：“这反映了一个事实：几年后，没有人会知道那里发生了什么。”他曾试图将他的雕塑遣送回欧洲，但大学拒绝雇用其员工帮助他，物流公司也不敢介入。他们说 "这太复杂和危险"。

陈伟明正在与中大打一场法律战。他说：“他们正试图抹去历史上一个可耻的插曲，在这个插曲中，国家对其人民犯下了罪行。”

今年早些时候，香港大学用水泥覆盖了画在校园里的六四标语，声称这是校舍的 "正常维护"。

根据香港自由报的统计，在该市的公共图书馆中，有57本关于天安门的书籍不再供人借阅。

"耻辱柱"在台湾复活

法新社指出，从现在起，要纪念天安门大屠杀，必须离开香港。被流放的持不同政见者正在美国建立自己的博物馆，而活动人士正计划在台湾复活 "耻辱柱"。

据中央社报道，六四事件33周年前夕，华人民主书院协会周一（5月30号）宣布，6月4日悼念晚会当天将为香港大学“耻辱柱“揭幕，这是经过授权的重制版本，除原有意义外，象征台湾接续香港不忘六四。

华人民主书院协会理事长曾建元表示， 6月4日会在中正纪念堂民主大道举办纪念活动，其中最重要的是揭幕香港大学“耻辱柱”重建版本，这是获得原创作者、丹麦艺术家高志活（Jens Galschiot）授权后且获募款活动支持的成果，这也象征了台湾接续香港不忘六四。六四33周年纪念系列活动除了传统主题外，艺术展览中充斥了许多香港元素。