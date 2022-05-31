地标兼电影取景地又失一处 珍宝海鲜舫6月移离香港

香港，餐饮，社会，离港

有近半世纪历史的珍宝海鲜舫，其母公司表示，由于转赠不成，又未能觅得大型泊位以供年度检查和维修，下月会将海鲜舫由现时泊于港岛南区香港仔避风塘移离香港，以减轻成本，再谋发展。在特首林郑月娥表明不会动用公帑保留船只在港之后，若再无白武士出现，这艘曾是港岛南区地标兼电影取景胜地之一的巨型海鲜舫将告别香江。

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由于疫情关系，珍宝海鲜舫(又名珍宝王国)已于2020年3月停业，林郑月娥在当年年底的施政报告中指出，海鲜舫业主同意无偿把海鲜舫捐赠给海洋公园，港府会将活化珍宝海鲜舫列入「跃动港岛南」的计划之内。但管理海鲜舫的香港仔饮食集团昨(30日)发出声明，海洋公园去年表示，未能找到适合的第三方营运机构，不能接收海鲜舫。集团其后曾与十多间企业机构商讨捐赠，但都未能成事。

声明续称，珍宝海鲜舫的海事牌照将于下月到期，预见海鲜舫在短期内不可能复业，加上香港现时没有可供珍宝海鲜舫停放的船厂泊位，未能为海鲜舫执行每三年一次的大型检查和维修，因此决定6月将珍宝海鲜舫移离香港，故下月会把海鲜舫移离香港进行检查、维修和存放，现正物色适合泊位以减轻成本，静待新经营者出现，并为项目找寻新出路。

林郑月娥今早响应时指出，当日提出南区发展计划时，港府已表明不拟亲自营运，伙伴是海鲜舫捐赠人和海洋公园，但如果这两个单位无法达致完美方案，是无可厚非，问题亦不大，她不会因为在施政报告中提出的计划无法执行，而动用大量公帑去勉强落实。她感谢计划伙伴的努力。

集团声明又透露，珍宝海鲜舫自2013年起开始入不敷支，累积亏损超过1亿港元；疫情停业期间，每年仍要耗资平均数百万港元维修和保养，在目前经济环境下是沉重的财政负担。

根据网上资料，珍宝海鲜舫在1971年建造初成，最早由王老吉投资，但因火灾而转由澳门赌王何鸿燊和知名富豪郑裕彤合资买下股权，并在1976年10月19日正式落成开业，当时这艘楼高三层、面积达45000平方呎、可容纳超过2300名宾客的酒楼，有「世界最大的海上食府」之称，停业前有130名员工。

珍寶海鮮舫6月將告別香江。(珍寶王國圖片) © （網上圖片）麦燕庭

海鲜舫曾盛极一时，曾接待多国政要和名人，包括英女王伊利沙伯二世、影星尊荣、汤告鲁斯；此外，海鲜舫亦是多套电影的取景点，例如占士邦电影《铁金刚大战金枪客》、港产片《食神》和《无间道2》等；甚至是著名电子游戏亦以海鲜舫为部分主角的主场，例如《饿狼传说2》和《生化危机6》的「阿二海鲜」场景便是；另外，香港著名流行乐队MIRROR年初拍摄的贺年歌《祝福你》，亦在此处取景。