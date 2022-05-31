港澳办副主任张晓明被调闲职

香港/张晓明

在习近平召见香港新特首李家超的次日，香港媒体5月31日传出消息称，中国港澳办副主任张晓明将转任中国政协副秘书长。

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据香港电台网等港媒消息，今年59岁的中国国务院港澳办副主任张晓明调任全国政协副秘书长一职。

若该消息属实，那么两年来，张晓明经历了从“正职变副职”，从“副职变闲职”的过程。不过，港媒今天报道他被调任的消息时，都不忘强调：他“仍属正部级”。

一般认为，中国全国政协副秘书长的职位是可有可无的“闲职”，也是一个容易被“弹出去”的位子。

之前，张晓明曾是港澳办的主任，但在2年前被免去了职务，改任港澳办副主任，主管日常工作。

香港01网站今天报导指出，中共20大今年下半年举行，北京的港澳事务高层官员的人事将陆续变动，包括中央驻港联络办公室。

这个报导还表示，中国国务院5月30日公布“澳门中联办”主任换人，由赴澳工作不足一年的「闽系人马」郑新聪出任，接替即将退休的傅自应，掀起港澳系统官员调动的序幕。

被美国列入制裁名单

据维基百科介绍，张晓明在2020年8月7日与林郑月娥一起，被美国列入损害香港自治的11名内地与香港官员的制裁名单，其个人资料被公开，被列入《特别指定国民被封锁人员》。张晓明曾表示他“引以为荣”。

语惊四座

据介绍，张晓明在香港留下一些雷人言论，包括 2014年9月11日，媒体报道指他在回答北京是否允许泛民主派人士担任香港行政长官时说：“让你活着就足以显示国家的文明和包容”…。对此他表示，个别媒体引用他的“泛民能活着，足证国家包容”的说法，“是用意恶毒、断章取义”。

据介绍，张晓明出生及成长于江苏泰州。1984年毕业于西南政法学院法律系，并入读中国人民大学。

他在1986年7月进入中国国务院港澳办，长期担任原港澳办主任廖晖的秘书，曾参加中英联合联络小组和香港特区筹委会的工作。

2012年12月18日，张晓明出任中央人民政府驻香港特区联络办主任，进入中共中央港澳工作协调小组。2017年9月22日，张晓明接替王光亚出任中国国务院港澳办主任。

2020年2月，不知何因，张晓明被免去国务院港澳事务办公室主任职务，改任分管日常工作的副主任、党组副书记。当时也保留了正部级。