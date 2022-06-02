退休警队高层负责训练香港公务员认识中国 论者：予人「纪律部队治港」之感

香港/政治

继警队出身的李家超接过香港行政展官委任状后，刚从副警务处长一职退休的郭荫庶，获委为公务员学院创院院长。虽然半生在警队服务的曾荫庶，工作经验单一，但建制派议员认为他是合适人选，自称「非建制」的议员狄志远则忧虑，有关委任难免予人「纪律部队治港」的感觉；政治学者蔡子强更估计，新一届管治班子多由「武官」出任可能会成为新一届政府的特色。

广告 继续浏览后续

与此同时，三家亲建制传媒引述消息人士称，出身入境事务处和曾借调港府驻北京办事处的现任特首办公室主任陈国基，将会成为新任政务司长，令港府的第一和第二把手均由长期在纪律部队任职的官员出任。若消息属实，加上已在现届问责团队的纪律部队出身官员；保安局长邓炳强和政制及内地事务局长曾国卫，新一届政府的22人核心团队中，至少有四人来自长期于纪律部队工作，警队和入境处各占两人。

曾出任保安局长的行政和立法两会成员叶刘淑仪今(2日)早在电台节目指出，陈国基为人八面玲珑，亦熟悉中国，是政务司长的一个人选。若消息属实，这并非反映北京对一向是港府高层官员主流、属文职的AO(政务官的俗称)的信任有所减少，但无可否认，北京的中央政府现时要求港府主要官员须是获得「充分信任」的人才，而在2019年的反修例运动中，很多部门不知如何应对，予人退缩的感觉，反观纪律部队则如常坚定地走在最前线，「人哋(指警队)肯𧴯(承担、负责的意思)，你肯唔肯？」

港府昨日宣布，委任4月从警队退休、已服务警队31年的前副处长郭荫庶出任公务员学院院长，7月5日履新。于去年底成立的公务员学院，主要工作是加强公务员对中国《宪法》、香港《基本法》及《港区国安法》的了解，以及对中国事务的认识等。

对此，身兼新民党主席的叶刘淑仪认为，郭荫庶是合适人选，且其警队背景有助培训公务员面对现时的挑战。她解释，有关挑战是指在现时的地缘政治环境多变，美国围堵、打压中国，公务员要应对时须更了解中国国情和国际视野。

不过，政党「新思维」主席狄志远关注，再有纪律部队人员获委任为官员，难免予人「纪律部队治港」的观感，更须小心不要让学院变成「国安教育学院」或「政治学院」。他更建议候任特首李家超，组班人选须多元、平衡，不应集中某个界别，以建立市民对新班子的信心。