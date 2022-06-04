港欧美使领馆再度点灯悼六四 德国人权专员称藉此避免天安门惨剧再现

美国/欧洲联盟/香港/六四纪念

中国外交部驻港特派员公署罕有地提醒西方驻港领事馆不要就「六四事件」表态，反而激起多国更强反应。继转换脸书封面图片为香港大学已移走的「国殇之柱」外，美国和欧盟晚上一如去年，在办事处窗边燃点烛光，欧盟更表明纪念「天安门广场镇压33年」；而德国人权政策专员更在推特发表声明，指在香港悼念「六四」面临刑事追究，悼念更形重要，藉此避免1989年的「黑暗篇章重演」。

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当香港过去31年来可以自由地就中国禁谈的六四事件举行悼念活动时，欧美驻港的使领馆均未就「六四」进行悼念，情况在去年出现改变，今年情况更明显，在有评论指中国2019年打压香港的反修例运动，甚有1989年六四事件的影子后，欧盟在再次为六四点燃烛光后，不单把图片上载脸书，还清楚订明，「以此纪念1989年六四天安门广场镇压33周年。欧洲联盟时刻与全球各地捍卫人权的人士站在一起。」

欧盟驻港办事处再次在六四纪念日燃点烛光悼念 © (欧盟脸书图片)

作为欧盟成员国的德国，更首度就六四事件纪念日发声。德国联邦政府人权政策和人道援助专员晏慈柏(Luise Amtsberg音译)在推特发帖，指33年前的今天，北京的天安门广场的民主运动被「暴力镇压」，形容受害者是以和平方式为改革、自由和民主而奋斗者。她续称，中国至今仍禁止公开纪念此悲剧，而现在，相关纪念活动在港亦面临刑事追诉，为此，「继续铭记 -- 以避免这一黑暗的篇章重演 -- 就更加重要」。

她指出，可悲的是，中国人权仍在恶化，而从新疆局势，以及对藏人和「中国其他地区」的基本自由的持续打压看来，「天安门精神仍在，但受到遏制。」

美国驻港澳总领事馆在脸书上载领事馆摆满电子蜡烛的图片后，直言「我们牢记」（We remember）。

在六四事件33周年的今日，美国除在驻港总领馆燃点烛光外，国务卿布林肯更在纪念日前夕发表声明，中国外交部驻港特派员公署对布林肯及国会相关机构等作出谴责，批评他们是在搞哗众取宠的政治表演，又指个别西方国家妄图借炒作三十多年前的政治事件，对中国搞意识形态渗透及和平演变，完全是搞错时代、选错对象、打错算盘，注定是徒劳。

未忘六四，美国驻港总领馆点满烛光悼念 © (美总领馆脸书图片)