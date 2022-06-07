受疫情和封关冲击 大型连锁零食店「优之良品」全线结业

香港/经济

受疫情和封关冲击，有近三十年历史的大型连锁零食店「优之良品」宣告，6月7日起在香港全线结业。

受疫情和封关措施影响，在香港成立近三十年、近年成为中国游客「手信店」的大型零食批发及零售连锁店「优之良品」，其在港全线分店今(7日)起结业，成为疫下首间结业的大型连锁店。公司员工响应UFood传媒查询时确认结业，至于会否重开则视乎情况，包括香港与中国内地何时通关。

广告 继续浏览后续

「优之良品」怀疑结业的消息昨天傍晚在社交平台传出，可说是对财政司长陈茂波同日早上在立法会财经事务委员会会议上简报的香港经济展望一个无声反驳。陈茂波指出，受内外因素夹击，香港经济在第一季明显恶化，消费活动等内部需求亦明显转弱，但随着防疫措施放宽和4月派发消费券，不少食肆和商店的生意已明显好转，以零售业为例，其总销货价值在首季按年下跌7.6%后，于4月份已显著回升11.7%。他相信，只要疫情继续受控，经济活动会进一步恢复，香港经济可望回稳和稍有增长。

对于「优之良品」传出结业的消息，批发及零售界立法会议员邵家辉表示，未知具体原因，但部分零售业的经营确实非常困难，尤其是依赖游客生意的零售业。他解释，根据以往零售业数据，本地消费占总额三分之一，余下三分一属游客，但近两年受疫情和封关影响，游客几乎清零，主打游客生意的，情况会非常严峻，必须懂得「转身」。

「优之良品」结业的消息昨日傍晚传出，不少分店在下午至傍晚时分纷纷关门，但没有贴出结业通知；在香港铁路沙田站分店，透过拉闸可见店内货架已被清空；而官方网站晚上亦已不能运作，只余其商标和语言选项仍清晰可见，但无法进入。

「优之良品」的结业亦带出囚犯物资的问题，事缘该店的肉干是惩教署指定的五种男囚犯零食之一，支持在囚者及其家属的脸书专页「棱．支持」昨已发文表示，家属近日已有买肉干难之叹，现更传出可能永久结业，家属忧虑不能买到符合惩教署标准的肉干送入院所，「恳请」署方更新认可的小食清单，提供替换选择，以保障还柙人士权益。行政长官林郑月娥今早响应有关要求时表示，相信惩教署会按现实情况作出考虑，如有需要，署方会乐意调整。

「优之良品」在1993年由黎氏家族在港设立，主要售卖凉果小食，曾经在本地零食市场占有领先地位，分店遍布全港多区，受惠于中国自由行政策，该店成为中国游客的「手信店」，高峰时期的2007年，该店拥有七百多名员工，在海外约有150间加盟店。但随着游客大减和日式零食超市大行其道，其生意大受影响。但截至今年，仍在澳门、亚洲、欧洲及美洲设有分店。