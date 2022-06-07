港警两年半设三举报热线 反恐热线更增设赏金 学者忧进一步削社会互信

香港/国安法

香港警方明(8日)起推出「反恐举报热线」，是警方继反暴力和国家安全之后的第三条举报热线，并考虑增设赏金，最高可达80万元。反恐专责组表明，欢迎市民就「光复香港 时代革命」等口号作出举报，该组定期与国安处人员交流时会对案件作出适当转介。警方相信，新的赏金制度不会诱使市民滥用举报热线，但社会学者和评论员忧虑，当局做法或会进一步削弱社会互信，亦质疑在社会回复稳定之时推出相关热线会否令人怀疑当局出于政治动机。

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香港自2001年美国九一一事件至今，恐袭威胁级别一直维持中度，即「本港有受袭的可能性，但没有具体情报显示本港可能成为袭击的目标」，但却自2019年底起增设两条举报热线，分别是因应反对修订逃犯条例风波设立的「反暴力报料热线」及翌年11月设立的「国安处举报热线」，两条热线分别接获超过134万宗和26.8万多宗举报，但警方没有透露有关举报成功协助破案的数字。而由明日起负责管理「反恐举报热线」的警队跨部门反恐专责组，该组于去年设立的报案网页，就接获350宗举报，当中的34%已转介部门跟进。

在已有多条热线的情况下仍新增反恐举报热线，警方解释，本土极端分子的活动转趋隐蔽和地下化，相信市民提供线索将有助阻止恐怖袭击发生，故将「反暴力报料热线」升级为「反恐举报热线」，凡涉及怀疑支持恐怖主义活动、施袭前期准备、网上极端内容，以及认同或支持恐怖主义的活动，均可向「反恐热线」提供消息、影像及图片。

跨部门反恐专责组高级警司梁伟基在记者会上表示，热线接受匿名举报，他们只要不是有心和恶意提供虚假信息，即使提供不实信息亦不会构成刑罚；但若要领取新增设的赏金，便须实名举报，而金额厘定将参考现行的好市民奖等机制评估，在案件完成检控后，考虑案件严重性、对社会影响，及数据的关键性等因素而确定赏金金额。他举例指，一般好市民奖的得奖人可获奖金4000港元(下同，折合约478欧元)，伤人及谋杀案的举报人可获40万至80万元不等。而欲领取赏金者，均须实名举报。

梁伟基又说，若市民发现涉及「光时」(「光复香港 时代革命」的简称)标语、旗帜或刊物，欢迎透过热线举报，该组会视乎性质转交适当调查单位跟进，当中包括国安处。他续称，专责组与国安处会恒常交流情报，按举报案件性质，交适当部门跟进，期望反恐热线与国安处举报热线相辅相成，达至防止暴力行为破坏社会安全的效果。

警方相信，反恐举报热线新设赏金制度亦不会诱使市民滥用，但理工大学应用社会科学系前助理教授钟剑华忧虑，这会令热线易被滥用，令社会充满怀疑及不信任，若此，将令港府管治成本进一步上升。国际关系评论员袁弥昌质疑，反修例风波期间或有需要推出相关制度，但目下香港已回复稳定，期望不要把政治争拗与恐怖主义挂钩，为令市民相信新制并非出于政治动机，港府实应多作解说。