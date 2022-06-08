法国参议员访团抵台 葛利欧：多瞭解台湾增进台法关系

法台关系

中央社报道，法国参议院外委会副主席葛利欧（Joël Guerriau）今天率跨党派议员团抵台，他在桃园机场发表谈话表示，希望能多瞭解台湾，增进台法关系，这是法国国会一年内第三度组团访台，彰显台法友好情谊。

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据报道，应台湾外交部邀请来台的访团成员除团长葛利欧，有财政委员会副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、议员高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）及海路铎（Ludovic Haye）共5位跨党派朝野议员，访团将以外交泡泡方式在台停留至6月13日。

今早（6月8日）由台湾外交部政务次长曾厚仁代表前往接机，双方以互碰手肘方式取代握手。

葛利欧在机场简短讲话表示，疫情期间旅行不易，很荣幸能与其他4位议员同僚来访台湾，行程将拜会很多单位，以能够多瞭解台湾，并增进台法关系。

葛利欧指出，这次同行的4名同僚分属跨党派，参议员可选择不同的与其他国家友好小组，会选择友台小组是觉得这个小组非常重要，此行将讨论成员们想关注的议题。葛利欧随后逐一介绍同行参议员及其所属政党，其中高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）是第3次来台，他自己是第2次来台，至于其他3名成员都是首次来访。

他强调出，非常感谢台湾驻法代表吴志中在巴黎活跃地推展台湾外交，也举办许多活动、餐会，让人更深刻了解台湾宝岛。葛利欧同时提到，台湾是充满活力的国家，也是民主的典范，这次行程将拜会总统蔡英文，这是他第2次与蔡总统见面，相信双方有非常多宝贵的意见可以交流。

台湾外交部说，这是继去年10月法国参议院访团、去年12月法国国民议会访团之后，短短一年内法国国会第三度组团访台，彰显出双方友好情谊。

欧洲议会今年第5度通过友台报告

欧洲议会昨天（6月7日）通过「欧盟与印太地区之安全挑战」报告案，视台湾为欧盟在印太地区的重要伙伴和民主盟友。外交部对此表示高度欢迎与诚挚感谢，将持续紧密合作，维护台海及印太区域的和平与稳定。

据中央社指出，这是欧洲议会今年第5度通过友台报告。报告内容多处也表达了对台海安全的关切，强调中国对台湾领土完整构成威胁，不利区域安全与稳定，反对任何胁迫及破坏台海现状的单边行动，并强烈驳斥中国企图将俄乌战争与台湾安全局势相提并论的宣传。

该报告同时欢迎台湾在促进印太区域和平与安全发挥积极作用，并视台湾为欧盟在印太地区的重要伙伴和民主盟友，敦促欧盟与台湾在多元议题加强交流合作，以及重申支持台湾以观察员身分参与包括世界卫生组织（WHO）在内的国际组织。

台湾外交部就此表示，欧洲议会以实际行动强力支持台湾，不仅呼应全球民主阵营高度重视台海安全稳定的共识，也再次彰显欧洲议会对中国日益独断并破坏区域和平稳定的高度警觉。