港警加紧部署保安措施，警务处长否认香港成”警察社会“

今年是香港主权移交北京25周年，有消息称中国国家主席习近平可能于七一前往香港，参加新特首就职典礼。香港警方正加紧安全部署。尽管自北京推出港版国安法后，香港公民社会自由空间加速压缩，但香港警务处处长萧泽颐日前接受媒体《香港01》采访时否认香港已成为”警察社会“。

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7月1日，香港新任特首李家超将正式走马上任，成为首位警察出身的香港特首。在过去五年间，李家超已经两度开创警员出任港府问责官员的先例，先是在林郑月娥政府下，担任保安局局长，随后又在2019年的反修例运动中，出任港府政务司司长。目前担任香港保安局局长的邓炳强也同样出身警察。《香港01》6月7日专访目前担任警务处处长的萧泽颐时特别问道：香港是否已经成为“警察社会”？萧泽颐对此回应说，香港是法治而非警察社会。他强调，“警察社会”属政治术语，用于指称未经法律程序，政府用行政手段强行控制人民大小生活的模式，但香港一直依法办事。

自北京推出的港版国安法2020年6月30日正式生效执行以来，香港公民社会自由空间急剧收缩。47名民主派活动人士6月7日再度出庭。他们因在2020年参加民主派立法会初选活动而被当局指控违背国安法，于2021年初陆续被捕并关押至今。

据港府公开数据，截至今年5月，在港版国安法下，香港警方共拘捕186人，当中115人被检控，10人已被定罪。萧泽颐据此认为，这些数字反映国安法只针对一小撮人。

本台香港特约记者日前报道，最近两年半以来，香港警方已经开设三条举报热线。呼喊“光复香港，时代革命”口号也是市民可以举报的内容之一。

萧泽颐8日在接受香港《南华早报》采访时，建议市民不要观看或下载反映2019年香港反修例运动的纪录片《时代革命》。

香港原本每年一度的维多利亚公园六四烛光纪念晚会坚持30年后，如今已经无法举行。两年来，多名人士因参加六四纪念晚会而被捕。法新社报道指出，今年6月4日，香港当局关闭了维多利亚公园，并拘捕6名人士，指控他们试图在公共场合纪念六四。还有人因当日手持鲜花，或身着黑衣，而被警方搜身。