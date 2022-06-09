反修例风波：争草案审议主导权生冲突　前议员梁耀忠认罪加监两周

香港/反修例风波

2019年5月11日，香港立法会内不同派别议员为争取逃犯条例审议的主导权而爆发冲突，红圈者为判囚两周的梁耀忠(网上资料图片)

在反修例风波三周年前夕，前民主派立法会议员梁耀忠承认在立法会审议《逃犯条例》修订草案时，在民主派及建制派议员争夺主持草案审议权力而爆发冲突之际，「袭击、妨碍或骚扰在会议厅范围内的议员」罪，被判入狱两星期，成为同案七人中首名认罪和获刑的被告。正因参与未经批准的六四集会而服刑的梁耀忠，原订下周出狱，现时要再推迟两星期才可重获自由。

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容许港府把疑犯送交人权纪录不佳的中国大陆受审的《逃犯条例》修订草案，2019年2月在反对声中提交立法会审议，民主和建制两派议员一直未能就相关的法案审议委员会主席人选达成共识，及至5月11日，双方各自在同一地点、差不多同一时间召开会议，导致委会员首次「闹双胞」，在开会时间较早的民主派议员已在座的情况下，建制派推举的会议主席石礼谦由多名议员筑成人链的情况下进入会议室，双方争夺主席台，爆发激烈肢体冲突，多名议员跳上主席台上抢夺咪高峰咪，互相拉扯，当中包括梁耀忠。他事后被控违反《立法会（权力及特权）条例》，触犯袭击、妨碍或骚扰葛佩帆等议员履行职务之罪。

现年69岁的梁耀忠昨(8日)认罪后，辩方求情时指出，被告大部分时间在后排位置静观其变，亦明白「抢咪」是错误方法。值得注意的是，被他「抢咪」的石礼谦有为梁耀忠撰写求情信。

西九龙裁判法院主任裁判官罗德泉昨在后判刑时表示，虽然被告的动作不算过分激烈，但不能忽视当时情况混乱，被告行为难免会让人误以为他与其他妨扰议会的人同伙，只是以不同策略行事，令情况貌似火上加油。罗官形容，事件严重，但考虑到被告认罪，判被告入狱两星期。

同案另外六名被告范国威、朱凯廸、林卓廷、郭家麒、区诺轩及陈志全合共被控五罪，涉及于同日同地分别妨扰陈恒镔、葛佩帆及周浩鼎等时任议员履行职务。六人尚未答辩，8月8日再提堂。

《2019年逃犯条例修订草案》容许港府把所有港人或者经港外国人引渡到中国大陆受审，被指打破分隔中港两地法制的「防火墙」，反对者更称之为「送中条例」，惹起港人忧虑。议会内，民主派议员以不同手法阻挠议案通过；议会外，不同团体以游行集会等方式表达反对意见，但港府企图强硬通过草案，激发逾百万人上街游行。港府其后虽撤回草案，但民怨已因警方和港府的处理方法转化成民愤，触发反修例风波，导致逾万名市民被捕。