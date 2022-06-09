民望最低特首 林郑月娥指无愧于心 从未后悔或想辞职

香港/政治

在历任香港行政长官中民望最低的林郑月娥，在立法会回顾五年任期的工作时表示，任内是回归以来最严竣的时期，但自信已交出无愧于心的成绩表，期间亦从未有一刻接任特首感到后悔或想过辞职。她强调，曾努力改善行政立法关系，但2019年的修例风波一役，令她明白若让鼓吹港独等人士利用议会破坏中央与特区关系，轻则拖垮港府管治，重则危害国家安全。

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尚有三星期便离任特首一职的林郑月娥，今(9日)早出席任内最后一次立法会答问大会，她首先为自己五年工作做总结，指2017年上任时的立法会剑拔弩张，官员和议员欠缺互信，拖慢政策落实速度，她初期曾为改善行政立法关系努力，与不同党派加强接触，听取意见，但修订《逃犯条例》风波后令她体会到，行政立法关系要建基于「一国两制」原则和正确掌握北京的中央与香港特区的关系，如果有鼓吹港独、危害国家安全主权、发展利益的人进入政治体制，利用议会平台破坏京港关系，甚至勾结外国势力冲击「一国」底线，轻则拖垮香港管治，重则颠覆政府、危害国家安全。。

她续称，要彻底改善行政立法关系，便要确保「爱国者治港」，若此，立法会「议而有决、决而有行」，令香港的施政效能待以提升，这可见于港府架构重组、重推版权修订条例、北部都会区的推出等政策，而官员亦更有志气和底气，不会再因内耗而却步。

林郑月娥形容，过去五年是回归以来最严竣的时期，尽管社会对她的工作评价不一，议员对她领导的港府亦认为有改善空间，但她说：「我可以大胆讲一句，我已经交出一张无愧于我自己的成绩表，亦为我42年的公务生涯划上一个完整的句号。」她响应议员提问时更表明，过去五年，从无后悔接受行政长官的任命，亦无一刻想过要辞职，在家人及自己遇难坏兴奋的性格使然下，无论道路是直是湾，都会坚持走下去。

林郑月娥言谈间仍不时感谢和赞扬北京的中央政府和国家主席习近平，她说，近几年面对很多困难，那时她便会翻看习主席在2017年7月1日香港特区20周年庆典上的重要讲话这本「天书」，当中提到坚持四个「始终」，包括始终掌握中央与特区的关系和聚焦发展等。

议员大赞林郑月娥 学者指她是「一国两制」破坏者之一

与此同时，在几乎全由建制派议员组成的议会内，发问议员亦大多先对林郑月娥及其工作大加赞扬，当中，左派工联会的陆颂雄议员不单指她为劳工界做的好事可用「成果丰硕」来形容，更引述党友兼前议员邓家彪形容她是「人美心善」。

不过，香港浸会大学政治学者高敬文(Jean-Pierre Cabestan)向媒体形容，林郑月娥是埋葬香港回归前廿五年所理解的「一国两制」的关键人物之一。

翻查资料，她最备受批评的，是在任内修订逃犯条例，引发过百万人上街游行反对，延续大半年的风波加深了社会的政治分歧；随后按北京意向制订的《港区国安法》不单令以言论和信息自由著称的香港失色，更令曾经活跃的公民社会变得寂静无声；修订选举制度令代表香港过半选民的民主派人士被剔出议会，削弱市民的参政议政权利；控制武汉肺炎疫情的措施亦被指进退失据，原单令九千多名市民染疫死亡，因应中国清零政策而制订的严苛防疫措施，亦令香港作为亚洲国际都会中心的地位备受挑战。在不同的危机中，林郑月娥被指为了令北京满意而忽略港人和国际社会的声音，使国际社会日益怀疑是否应以独立于中国大陆的政体来看待香港。