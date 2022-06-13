抗战期间52名空军官校学生在美殉职台湾将迎灵返台

台湾/美国

资料照片。台湾空军司令部2022年6月13日证实，今年9月3日军人节，将以迎灵的方式，将当初在美国殉职的空军健儿迎回台北近郊的「碧潭空军烈士公墓」烈士祭堂，接受供奉。

对日抗战时期，国民政府曾派遣昆明空军官校的学生前往美国学习飞行战技，其中有52位在受训过程中不幸捐躯，埋骨异乡，至今将近80年。台湾空军司令部今天证实，今年9月3日军人节，将以迎灵的方式，将当初在美国殉职的空军健儿迎回台北近郊的「碧潭空军烈士公墓」烈士祭堂，接受供奉。

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旅美航天专家王立帧日前在脸书贴文披露，美国布里斯堡国家墓园有52座坟，埋的是抗战期间中华民国空军官校的军校生，当初，他们是依「美国对同盟国租借法案」条例，从中华民国空军官校12期开始，挑选送到美国学习飞行战技，准备回国后对抗日本侵略，但在训练过程中，不幸牺牲生命。

当时中华民国与日本仍在交战，国民政府无法把殉职者的遗骸运回祖国，而暂厝在美国。民国34年抗战胜利后，中国陷入更艰苦的内战。四年之间，国民政府失去了过去八年间所捍卫的国土。

民国38年「中华人民共和国」成立，「中华民国」退守台湾，这些在美国暂厝的灵骨，被中共认为是「国民党的军队」而不予理会，国民政府又将所有琐事推迟到「反攻大陆后」再处理，于是在美国「暂厝」了将近80年。

王立帧指出，因为美国法律规定，只有直系亲属才能迁葬遗骸，这些年轻英魂殉职的时候大多还没有结婚，近80年之后，在世界上已经没有直系亲属，因此无法起葬回故里。

据了解，这批殉职英灵的背后还涉及两岸的角力。台湾军方透露，2019年，中国大陆曾发布多篇新闻，宣称殉职烈士的遗族赴美祭拜这52位「中国空军」英雄。后来，台湾学者汪治惠博士开始奔走，她认为，这批殉职的学官，生前是中华民国空军，殉职后理应受到军方定期祭拜，以慰在天英灵，于是向台湾的空军司令部陈请。

今年4月6日，台湾空军司令熊厚基上将批准陈请，并下令即刻开始规划，以便在9月3日秋祭国殇大典，将他们的英灵入祀碧潭空军公墓，事情终于定案，台湾军方认为，这件事深具「正名」的历史意义。航天专家王立桢6月9日也特别前往美国布理斯堡国家墓园，为52个墓碑挂上中华民国与美国国旗。