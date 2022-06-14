习近平 7.1 访港？ 特首称全力创造有利条件 逾三万警员将总动员维稳

香港/政治

在距离香港回归 25 周年纪念日只有半个月之际，武汉肺炎疫情近日拾级而上至每日约八百宗，卫生处官员更预计，稍后有机会升至「四位数字的低位数」，令人忧虑有关情况会否令中国领导人来港却步，行政长官林郑月娥今(14 日)早表示，仍然竭尽全力创造领导人访港的有利条件，为此，不会在月底前应外商要求放宽入境防疫措施；但领导人是否访港和何时公布，不是她今天可作具体响应的。

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香港不同媒体近日不时引述消息人士透露，国家主席习近平可能于香港回归 25周年时访港，但日期会由过往的三天缩短至两天，期间会主持第六任行政长官李家超及其班子的宣誓仪式。报道强调，北京未就习近平访港作出决定，港府现时是作两手准备，包括要求会参与领导人会见的官员及社会贤达隔离至少一星期。

另据《明报》10 日报道，香港教育工作者联会黄楚标学校已向学生家长发出通告，指该校学生有机会参与 6 月 30 日的机场欢迎仪式和翌日的欢送活动，参与学生须完成接种两剂疫苗并超过 14 天，并由教师陪同下于检疫酒店隔离七天，期间会以视频会议软件 Zoom 上课。该校校长黄锦良表示，发通告是要先了解家长意愿，以便作出安排，详情须待港府公布，现阶段谈细节是言之过早，但他补充，按过去经验，今年有领导人来港也是正常不过的事。

若习近平访港，将会是他自疫情爆发两年多来，首次踏出中国大陆土地。不过，香港警务处处长萧泽颐今早出席区议会会议后，仍然表示暂时未能确认国家领导人会否在「七一」访港，但透露，警方去年初已开始筹划今年「七一」的安保工作，加强在线线下的情报搜集，为确保「七一」当日万无一失，警方将「总动员出动」，包括特动部队、后勤人员及辅警，亦会加派便装人员留意可疑人物或物品。

官方数字显示，截至去年 6 月底，警队的人数有 27648 人，而辅警则有 2986人，若总动员的话，有超过三万人供警务处长调遣。

另外，特首林郑月娥今早出席会议前被问及疫情会否影响领导人访港和回归庆祝活动时表示，很多庆祝七一回归活动正在进行，按着防疫要求似乎影响不大，专家上周开会时亦已表明，现时的疫情上升不是爆炸性，毋须害怕，强调染疫数字仍在可控范围，但领导人是否访港和何时公布，并非自己能力可以在今日作具体响应。她强调，仍然竭尽全力创造领导人访港的有利条件，所以尽管有很多要求，特别是来自商会和金融机构要求港府放宽外防输入的措施，港府仍然「寸步不让」，她为此已向外国商会和总领事解释，强调仍需非常谨慎。

她表示，港府不会如期在本月推行第三阶段放宽社交距离措施。这意味食肆每桌食客人数上限维持在 4 人，社交距离措施亦持续；至于本月 29 日以后的跨「七一」安排，食卫局长陈肇始将于下午公布。香港昨日新增 737 宗确诊个案，卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣表示，疫情走势在过去两星期拾级而上，由每日平均三百多宗增至八百多宗，当局会继续观察，预期稍后有机会升至四位数字的低位数。他相信，这与社交距离措施放宽有关，而港大的实时病毒繁殖率亦已升至 2，显示社区传播增加，但强调这是在预期之内，目前看不到入院率或严重死亡个案有升幅，社区的群体免疫水平亦高。