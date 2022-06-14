香港8月发5000元 学者料对经济支持力度更强 惟新资格惹争议

香港/政治

预料可为受疫情打击的香港经济提振1.2个百分点的电子消费劵计划，余下的第二阶段5000港元(下同，折合611欧元)消费券，港府决定扩大领取范围至「有条件或有资格」成为香港永久居民者(统称「港漂」)，为数三十多万人，令受惠人数扩至660万人；与此同时，永久离开或「有意图」永久离开香港者，则会被剔除。财政司长陈茂波说，变动是响应立法会议员等意见；但不少评论指，港府此举予人惩罚反修例运动后离港人士，更忧虑难以执行。

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今年第二阶段的消费劵，市民会由8月7日起分期收到，两阶段合计，消费券计划会涉及660亿元公帑。香港浸会大学财务及决策系副教授麦萃才预计，随着疫情缓和及竞争加剧，商户及支付工具营办商优惠的效力会较明显，相信今轮消费券对经济支持的力度会较强。他引述过往数据指出，5000元消费券可以令市民额外新增消费约3000至4000元，估计对经济有一定提振作用。

港府自去年起推出首轮消费券计划起，凡年满18岁的香港居民皆为合资格领取人士，这包括香港永久居民和持单程证来港居留的中国大陆人士，方法简易程度与澳门「派钱」时雷同，今年4月起发放的第一阶段5000元消费劵沿用此领取资格，但财政司长陈茂波昨(13日)午公布今年第二阶段的5000元消费劵领取资格时表示，永久离开或有意图永久离开香港的人会剔除领取资格。

根据新规定，任何香港永久居民无特定原因，由2019年6月18日至今年6月12日一直不在港；或曾以永久离港为由申请提取强积金或公积金；又或有任何证据或资料相信申请人在可见将来「无意」返港，将被视为不合资格。陈茂波解释，有关调整是响应两年间听到的不同意见，包括立法会议员批评，现时难以评估有多少人会被剔除。但他强调，在上述期间，只要有一天在港，均符合申领资格。而财政司司长办公室财政预算案及税务政策组主任王学玲则补充，不同意自己被剔除资格者，可申请复核，例如过去三年在海外工作、读书、留院或照顾亲人等而未能返港者，当局会在复核时检视其理据是否可以信纳。

建制派立法会议员和媒体过往曾批评，让移民海外但未放弃香港永久居民身分人士领取香港福利，做法不妥，亦无助刺激经济。

评论：移居者禁领款却容申领丁地是双标

不过，不少评论批评港府把移居海外或无意返港人士剔除于领取资格之外，商业电台节目主持人陈志云今早在其节目内质疑，看港府剔除资格的时间段，与反修例运动时间相近，予人新方法有出于「政治动机」之嫌，是要惩罚那段时间后离港人士，他又说，消费劵必须在港使用，已移居海外者若不回港，根本不能受惠，若相关人士把消费劵给予在港家人或亲友使用，亦可起刺激消费之用，质问何必要「咁麻烦」把他们区分出来。

身在英国的香港电台前叩应节目主持人吴志森亦批评，港府是双重标准，因为新界男丁可申领丁地的资格，不会因为他们移民海外而取消，但领取消费劵却因居住地而受限。他又说，港府听取「左报和建制乱噏」便推出新方法，结果是漏洞百出，因为有关人士的资格难以界定，例如如何界定「意图永久」离港？利用英国给予香港持有英国国民(海外)(BNO)护照移民计划者，若他中途放弃永居又如何？选择在中国大陆长居者能否领取？他预料，日后执行时将会发生不少混乱情况。

不过，中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波认为，消费券主要目的是鼓励在港消费，港府受压下要限制移民者领取消费券亦无可厚非，例如以离港为由提早提取强积金者，意味该人无意回港，停止向他们发放消费券亦合理。

港府本年第二阶段消费劵另一新猷是把受惠人士范围扩展至持签证来港并持香港居民身分证人士，例如透过不同计划来港的专才、专业人士、企业家及来港升学人士，皆可领取半额，即5000元消费券。陈茂波预计，第二阶段新增受惠人数有30多万人，涉及的额外开支达十多亿元。

本身在中国大陆出生及成长后来港的立法会议员张欣宇今早在电台节目表示，受惠对象扩展至「港漂」，对挽留及吸引人才有正面帮助，可展示港府对人才的心意。