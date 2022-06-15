解放军「非战争」行动纲要今起实施 论者料剑指台湾兼震慑中国反对力量

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由中共中央军事委员会主席习近平签署命令发布的《军队非战争军事行动纲要（试行）》今（15日）起施行，为解放军进行维护国家主权、安全、发展利益以至维护「地区稳定」等非战争军事行动提供法规依据。不少境外评论认为，习近平此举，对外有利北京把攻打台湾列为非军事行动，藉此绕过国际规限甚至经济制裁；对内可让习透过打黑防暴震慑国内反对力量。

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《军队非战争军事行动纲要（试行）》(下称《纲要》) 共6章59条，主要对解放军进行非军事行动的基本原则、组织指挥、行动类型、行动保障、政治工作等作出规范。新华社13日报道军委主席习近平已签署《纲要》发布令时指出，《纲要》深入贯彻习近平强军思想，坚持总体国家安全观，着眼有效防范化解风险挑战、应对处置突发事件，保护人民群众生命财产安全，维护国家主权、安全、发展利益，维护世界和平与地区稳定，实行创新军事力量运用方式，对有效履行新时代军队使命任务具重要意义。

《纲要》全文未见公布，但「非战争军事行动」一般包括军事威慑、国际维和、反恐怖活动、反走私、缉毒、戒严、防暴平暴、抢险救灾、支持国家社会经济建设等。中国《解放军报》之前曾多次撰文，要求加快非战争军事行动的立法工作，因为在解放军参加国际维和、反恐、打击跨国犯罪等非战争行动日益增多，但缺乏法律配套，以致军队人员和武器装备的出入境管理、对外协议的签署程序、行动经费方面出现不少问题。

不少评论指北京此举是为日后武力统一台湾制造说词，当中，本身是日本产经新闻台北支局局长的中国事务专家矢板明夫在他的脸书发帖指出，为军队在维和、反恐等非军事行动提供法律依据本是无可厚非，但考虑到俄罗斯以「特别军事行动」之名入侵乌克兰，令人联想到习近平日后可能以反恐、打击犯罪等名义进攻台湾，而以非战争之名攻台，便可以躲开国际法上的相关规定，甚至可以逃避掉一些经济制裁。他续称，这再加上中国突然对国际社会声称台湾海峡属中国内海，相关的一系列动作，令人质疑习近平为下一步进犯台湾提前作好一套说辞和准备。

矢板明夫又批评中国声称台湾海峡不属国际水域，亦没有国际海域一说。他指出，根据联合国海洋法公约，一个国家的领海只包括沿岸12浬，只要不在领海范围，任何国家的船只，包括军舰都可以自由进出，中国的说法是公然挑战国际海洋法公约，强行改变国际社会规则。他续称，根据北京的说法，中国下一步很可能会以「台湾海峡是内海」为理由，限制外国船只进出台湾的港口，进一步打压台湾。

流亡海外的八九学运领袖王丹也在脸书发文，指习近平签署《纲要》值得台湾「高度重视」。他认为，签署这分《纲要》，「既震慑国内反对力量；又剑指台湾」。不过，这不代表习近平已经决定要攻打台湾，因为虚张声势是中共一贯的做法；另外，此举亦有可能是中国为了增加美中较量的筹码。

另外，国际人权协会理事吴文昕向自由亚洲电台表示，习近平签署主席令，主要指向台湾，因为中共二十大临近，习近平想藉「武统台湾」摆脱中共内部分裂的处境。他解释，习近平的地位近来受到威胁，他要藉此说稳住军队，而若真的攻打台湾，将令习连任机会大增。