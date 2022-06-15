香港竞争力升至全球第五 仍不敌新加坡 中国微跌至17位

香港/经济

香港竞争力排名自2019年反修例风波连年下滑后，今年终于止跌回升，升两级至第五位，虽然输两位给同区的竞争对手新加坡，却仍是两岸三地中排名最高。三地中，中国大陆排名微跌一位至全球第17位，而台湾则再升一位至第七位，是它自2013年以来的最佳表现。

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位于瑞士洛桑国际管理发展学院今(15日)早发布《2022年世界竞争力年报》，在63个评比的经济体中，前十强分别为丹麦、瑞士、新加坡、瑞典、香港、荷兰、台湾、芬兰、挪威及美国。

香港今年排名能由去年的第七位升至第五，是因为在四个竞争力指标中，其「政府效率」和「营商效率」取得良好排名，前者排名全球第二；而在「经济表现」和「基础建设」的排名亦有所上升，但都排名在十五左右。而在四大类的二十细项中，香港在「商业法规」的分项中继续排名全球第一，而「公共财政」、「税务政策」及「国际投资」亦位于全球前三名。

香港在2016和17年蝉联全球最强竞争力经济体，但2019年的反修例运动后，于2020年由全球排名第二跌至第五位，去年再跌至第七位，今年是在连跌两年后回升。港府表示，有关排名肯定香港作为全球最具竞争力的经济体之一，今后会继续致力提升香港的竞争力，发挥好门户、跳板和中介人的独特角色，积极融入国家发展大局。

台湾方面，今年排名是连续四年上升至第七位，在四大指标中，「经济表现」的转差情况最明显，全球排名大跌五个名次至今年的第十一，国发会解释，这是因为经济因疫情而大受冲击所致；至于排名最低的「基础建设」，虽是全球排第13，但已较去年上升一个名次；而「政府效能」和「企业效能」的排名亦在全球十名之内。

中国大陆的竞争力排名由去年的第16位微跌至今年的第17位，主要是因为「政府效率」和「基础建设」这两大指标均告下跌，尤其是后者，更是大跌三位至全球第21位，弥补不了「经济表现」转好的升幅；不过，虽说中国经济备抗疫的「清零」政策拖累，但其「经济表现」仍维持排名第四。