中国称恢复两岸航点「无障碍」台湾称「仍需两岸沟通」

两岸关系

台湾七月有望放宽边境，大陆国台办发言人马晓光昨天表示，对恢复两岸航点，大陆方面没有障碍，呼吁台湾方面从善如流，响应企业与民众的需求。

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马晓光昨天在国台办例行记者会响应恢复两岸航点的提问指出，两岸实现直航以来，大陆一直采取积极措施，保障和便利两岸同胞直接往来，2020年2月到现在，民进党当局以防疫为借口，单方面暂停除往返北京、上海、厦门、成都四个城市以外的两岸其他空中客运航班。这不利于两岸人员往来与经贸交流合作。

马晓光说，台湾方面多次表示要评估，但「只听楼梯响，不见人下来」。他强调，关于恢复航点，「民进党当局应立即停止政治操弄，响应企业和民众需求」。

台湾陆委会指出，有关恢复两岸空运客运航点，除了考虑旅运需求、整体疫情、和防疫能量之外，因为执行上涉及双方许可，仍需经过两岸沟通。

陆委会说，陆方宣称没有障碍，但从过去武汉返台包机及陆方近期因疫情，严管上海浦东机场的航班来看，并非事实。

陆委会表示，疫情过后逐步恢复两岸正常交流是政府的政策，陆委会将持续与中央流行疫情指挥中心、交通部等相关部会，就恢复航点进行综合评估及通盘规划，「届时请陆方配合」。

自从新冠疫情爆发后，两岸直航航点只剩北京、成都、上海、厦门四个。在此之前，两岸空运的直航航点，台湾已开放十个，中国大陆已开放六十一个，两岸之间往来交流，十分方便。

随着大陆疫情趋缓，上海六月一日解封后，不少领域都在恢复开放，虽然两岸航线并没有突破，但已经有多家大陆航空公司恢复国际客运航线，恢复的航班已经触及北美、欧洲跟南亚地区，且熔断政策也已经放宽。