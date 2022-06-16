香港两日三度入市接348亿稳港元 银行体系结余跌至2807亿 官称缓冲强劲

港元汇率

为保持港元与美元挂钩的联系汇率，香港金融管理局在美国破28年纪录加息0.75厘后，于今晨的纽约交易时段再度入市，沽出约17.6亿美元，以承接约138.24亿港元(下同)沽盘，是该局两日内第三度入市，共接348亿，使本地银行体系结余在下周二(21日)后，只余约2807.38亿元。财政司长陈茂波强调，上述水平意味香港银行体系仍属缓冲强劲；而金管局总裁余伟文亦表明，预料美国会继续加息，但不担心香港有很大的资金外流问题，金融市场继续稳定。

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美国联储局在当地时间15日宣布加息后，令美汇指数及美债息回吐，而港元汇价则在7.85的弱方兑换水平波动，但金管局在香港时间今(16日)晨的纽约交易时段内按联系汇率机制，承接138.24亿港元的沽盘，是该局自上月中暂停入市后、在本周起再度入市以来的第四次，而且每次入市涉及的金额越来越多，由本月14日承接43.96亿港元起拾级而上，到最近两次均承接超过百亿港元。

不过，金管局总裁余伟文今早表示，虽然美国接连加息，但香港货币金融市场继续保持畅顺稳定，外汇市场运作亦畅顺有序，市场流动性充裕。而随着美国再次加息，港美息差再度拉阔，在联系汇率制度下，当息差拉阔到某一程度时，自然有诱因引发套息交易，资金由港元流向美元，令港元汇率偏向弱方，这是正常现象，当港汇触发7.85的弱方兑换保证，金管局会入市买港元、沽美元，但频密程度视乎市场港元供求，息差是很大因素，他不担心香港有很大的资金外流问题。

他不愿意预计美国将会再加息的水平和频密程度，而两大发钞银行分析，美国联邦基金利率年底会升至3.4厘或3.5厘。当中，中国银行(香港)预期，美国联储局年内会再加息四次，分别是7月可能再加息75基点以压抑通胀；而随着经济因加快加息而降温后，9月只会加息半厘；其后两次议息会议会分别加息25基点，故此到了年底，联邦基金利率会升至3.5厘。另外，渣打银行预期，美国联储局以遏制通胀为首要考虑，料加息步伐及幅度将会增加，料年底基准利率会加至3.4厘，明年底会加至3.8厘。

香港一般会跟随美国加息，在美国加息75点子后，香港银行的基本利率已同步上调至2厘。

自美国3月启动加息周期后，美汇指数及美债息持续强势，港美息差拉阔，香港金管局自5月12日起因港元多次触及7.85弱方兑换保证而入市；及至5月17日起美元转弱，港股表现转强，令金管局暂时因港元汇率未触及弱方水平而毋须入市。但在本月议息前，美国加息预期升温，带动港美息差扩阔，令金管局在本月14日再度入市，并在过去两日三度入市，使香港自上月12日以来，共九次承接港元，涉及款额共568.35亿港元。