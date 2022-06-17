法新社：入侵台湾代价太大

台湾海峡

法新社6月17日发自澎湖马公市的报道说，在距离白色沙滩和热闹鱼市仅一箭之遥的澎湖小岛上，弹道导弹基地提醒着人们来自海峡对面的中国巨人的持续威胁。

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该报道引述分析指出，中国入侵台湾代价太大。尽管两军之间存在巨大差距，但许多分析家认为，台湾的位置、其险恶的地形和美国的支持将使中国的全面入侵变得极其困难，也许代价太大。

最近，中国军用飞机越来越多地侵入台湾的防空识别区（Adiz），中国国家主席习近平咄咄逼人的言论加剧了人们对入侵行动即将到来的担忧。一位美国海军上将表示，在2027年中国人民解放军建军100周年之际，可能会有一次攻击。

上周末在新加坡举行的香格里拉安全峰会上，中国国防部长发誓将毫不犹豫地"战斗到底"，以阻止台湾宣布独立。

2019年退役的台湾前参谋总长、海军上将李喜明告诉法新社：“如果在军事上正面交锋，我们没有任何机会”。

但俄罗斯军队深陷乌克兰是对北京的一个警告，也是对台北如何抵御更大敌人的一个战术启发。

澎湖历史学家和建筑师陈英俊说，"我们这里的士兵都是台湾人，他们将为保卫自己的祖国而战，这就有区别了。看看乌克兰吧。

外岛

该报道说，台湾的主要优势被认为是地理环境导致两栖攻击非常困难。为了入侵并守住该岛，北京必须在台湾海峡两岸部署数十万军队和设备，该海峡最窄处将两岸隔开130公里。

据美国海军战争学院的一份报告，有两个“季风”季节的困难天气条件只留下两个"攻击窗口"，即5月至7月和10月。

而且在台湾本岛的周围水域，包括澎湖这样的岛屿，布满了雷达和指向海峡的远程精确导弹。

新加坡拉惹勒南（S. Rajaratnam）国际研究学院的副研究员扎姆斯-沙尔（James Char）说，鉴于这种预警系统和武器装备，即使在行动的第一阶段，中国军队也可能遭受很大伤亡。

虽然小而平坦的外岛很容易拿下，但主岛就不一样了。据《中国入侵威胁》一书的作者伊恩-易思安（Ian Easton）说，台湾主岛的海岸线对于守卫者来说是"梦想成真"。

台湾只有14个适合登陆的海滩，而且这些海滩的周围都是山脉、悬崖或密集的城市基础设施。

而美国国际和战略研究中心（CSIS）的中国项目主任林碧莹（Bonny Lin）在接受法新社采访时补充说。"登陆台湾只是问题的一部分"。

她说，在台湾的湿地、山区和人口稠密的城市地区推进，将需要一系列不同的战斗技能和武器。"一旦这些部队就位并向前推进，如何支持他们，如何处理后勤问题？"都是一个 "巨大的挑战"。