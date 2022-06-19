香港新班子头二把手均为武官 评论指「武进文退」已有妥协但料仍强硬

香港政府新班子

北京任命香港候任特首李家超的问责团队，二把手政务司长由纪律部队出身的现届特首办公室主任陈国基出任，意味下届港府的两位领头人均为「武官」。

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候任特首李家超的问责团队已获北京的中央政府任命，当中作为第二把手的政务司长由纪律部队出身的现届特首办公室主任陈国基出任，意味下届港府的两位领头人均为「武官」，而21人新班子中，曾被批评的公务员和政务官，则仍占新班子的三分一，政治学者蔡子强表示，这是北京对「武进文退」的一种妥协，亦反映公务员体系仍是香港的最大人才库；而更多「非传统精英」进入港府领导层，亦反映了新政府讲求的是忠诚和强硬施政，侧重国家安全。

李家超下午带领新班子会见传媒时形容，新班子涵盖多元背景，是多元、团结、忠诚、执行力强、有共同施政理念、重视团队精神，及以结果为目标去解决问题的团队。会积极有为，迎难而上，争取市民信任。

中国国务院今(19日)早任命了由7月1日起履新的第六届香港特区政府主要官员，一共26人，当中除特首外的最高级三名司长中，只有财政司长陈茂波获得连任，新的律政司长则为大律师公会前主席林定国；至于三名新设的副司长职位，分别由已退休的前创新及科技局常任秘书长出任副政务司长、现任发展局长黄伟纶出任副财政司长、最大政党民主建港协进联盟(简称民建联)立法会议员张国钧出任副律政司长。

从吸纳外界人才论，共计21人的新问责班子只能吸纳四人，人数远比2002年引入主要官员问责制(简称高官问责制)时有半数属非公务员体系少得多。除上述的林定国外，其余三位新人分别是由香港大学深圳医院院长出任医务卫生局局长的卢宠茂、由航空公司行政总裁转为商务及经济发展局局长的丘应桦，以及新从选举委员会晋身立法会的「港漂」学者孙东，他将会领导创新科技及工业局。

「港漂」孙东成首位普通话官员 评论料陆续有来

孙东的背景尤为惹人注意，他是在中国出生及成长的「新香港人」或「港漂」，来港二十多年，但仍以普通话为主要语言，是首位以普通话为主要语言的议员和官员。时事评论员李慧玲在其网上节目表示，预料未来以普通话为主要语言的官员有很大机会陆续有来。

至于另一名由立法会议员转任局长的，是左派香港工会联合会副会长的麦美娟，她将会成为合并后的民政及青年事务局局长。

未能达到从外界吸纳人才原意的结果，是新班子仍有至少七人为原来的政务官和公务员，他们包括公务员事务局局长杨何蓓茵、发展局局长宁汉豪、房屋局局长何永贤、运输及物流局局长林世雄、劳工及福利局局长孙玉菡、环境及生态局局长谢展寰，及文化体育及旅游局局长杨润雄。

蔡子强：林郑班底「清零」证北京否定态度 政务司长属「储君」

由现有班子留任的，有四位，除陈茂波外，余者是保安局局长邓炳强、政制及内地事务局局长曾国卫，及财经事务及库务局局长许正宇，至于竞选立法会失败后获委为副教育局长的左派教师联会成员蔡若莲，今次再上层楼，正式成为局长。

中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强指出，现有班子中有八人未能留任，当中不少是现任特首林郑月娥的「爱将」，例如公务员事务局局长聂德权和商务及经济发展局长邱腾华等，可说是林郑的班底「清零」，显示北京的中央政府对其「班底」的否定，亦侧面反映，她不寻求连任，并非其本意。

他又说，早前建制派不断抨击公务员办事官僚、虚应故事、得过且过，但新的问责班子仍有近半来自公务员体系，显示公务员仍是最大的人才库。但新问责班子已不再由香港大学出身的「传统精英」垄断，蔡子强承认，新班子领导层已有「非传统精英」晋身，反映新的年代讲求论功行赏，有人以忠诚以及与北京社交关系来另辟蹊径争取上游。

曾在警队出身的李家超当选时已预言新班子将是「武进文退」的蔡子强指出，现时仍是「武进文退」，但有所妥协，就是由已「漂白」五年、出身纪律部队的前入境处长陈国基坐上港府第二把交椅，而非由之前盛传、同属警队出身的保安局长邓炳强出任。但细数包括廉政专员由前惩教署长胡英明出任，主要官员中有8人来自纪律部队，人数绝对不少。

他指出，在北京眼中，政务司长是有机会接替特首之位的人，位置等于「储君」，必须忠诚及得北京信任，而由陈国基和李家超分任港府头二把手，显示李家超虽扬言要建立包容政府，但未来五年应该仍是强硬路线和侧重国家安全为主。

时事评论员李慧玲则指出，外界，尤其是商界，不热衷加入新班子，反映现时的政府虽没以前那么难呆，但面对制裁的风险不少，甚至会累及家人，故此对他们加入政府仍是隐忧。