主角名字与抗争者音似 「燕琳」缺席电影节 导演联署促电检处勿拖死影片

香港/电影审查

本届鲜浪潮国际短片节正在香港开播，但有电影被电影检查处拖至最后一刻才发出上映许可证，令主办方一日之内三度修改宣传；另一部主角名字与2019年反修例风波中死因存疑的少女名字发音相似的短片《Time, and Time Again》，至今未获发上映许可证。事件引发电影节导演反弹，11人联署批评电检处不止一次拖延发放电影审批证，等同无需理由禁播，令电影人无所适从，促请该处尽快回复该片的审批结果及理由，勿再以「拖字诀」抹杀影片放映的机会。

广告 继续浏览后续

第十六届鲜浪潮国际短片节由本月17日至7月17日举行，14部本地电影4月底一位送往电影、报刊及物品管理办事处(俗称电影检查处)审批，其中12部电影在本月上旬已获发上映许可证，但《群鼠》和《Time, and Time Again》直至本月15日仍未获发许可证，亦没收到通知说拒绝上映或要删剪，「鲜浪潮」遂在16日早上在脸书发布通知，取消在两场节目中放映有关短片，观众可以退票。到了当日傍晚6时，「鲜浪潮」获悉电检处已批出《群鼠》的「核准证明书」，于是又匆匆于社交平台更改通知，称《群鼠》可如期在昨(19日)晚和23日上映。曾入围台湾金穗奖的《群鼠》，以「管治阶级」腐败为题，指作为背景的学校，是一个「腐朽、有权力够霸道的人说了算的世界」，简介形容，电影「处处意有所指，针砭目下那个每况愈下的『最坏时代』」。

至于《Time, and Time Again》则至今未有消息是批准抑或拒绝上映，该片已错过昨晚的上映场次，但该片尚有两场放映，分别是在本周四和7月17日。该申导演王彦博向传媒表示，即使电影最终通过检查，亦可能错失电影节公映，「拖死条片」。

应国安法修电检例一年来至少4部电影未能上映

《Time, and Time Again》以失踪少女「余燕琳」为背景，讲述探员调查神秘失踪案件，却发现邪教祭祀和凶杀案留下的痕迹。预告片中提及：「我以为他杀变自杀已经够荒谬，但原来呢个地方更荒谬嘅都有」、「无论入面发生咩事，我哋只会归类为无可疑」。导演自言不知道影片未获发上映证的原因，亦未知是否因为「燕琳」与反对修订逃犯条例运动期间死亡的少女陈彦霖的名字发音相近有关，他强调，该片只是角色及预告对白好像有少少与社会事件相关，但剧情主要仍是超自然悬疑片，讲的是邪教怪兽，是不可能在现实中出现的东西，质疑日后是否都不可以用「燕琳」这么普通的名字作为角色。

反修例运动期间，15岁少女陈彦霖的裸尸于2019年9月22日在将军澳魔鬼山一带海面被发现，警方调查后认为死因无可疑，但传媒10月11日引述陈的同学质疑其死因，警方同日表示，陈的遗体已经火化。事件引发社会广泛质疑，认为案件很大机会是他杀，更不排除因她曾参与反修例运动而被警方所杀，警方否认。经社会强烈要求，死因裁判法庭于翌年秋天开审后裁定，陈彦霖死因存疑，认为尸体已腐化，不能确定其死因，同时无法得知她受伤及死亡的地点及时间。

《Time, and Time Again》被送检一个多月仍未获知检查结果，以致错失在电影节上映，引发鲜浪潮国际短片节的本地导演不满，包括最后一刻电影获批的导演谭善扬和胡天朗在内的11名本地导演18日发表联署声明，指电检处在没有明确交代原因的情况下，拖延发放「核准证明书」已不止一次发生，有关做法，无疑是等于无需理由而禁播影片，这既令电影人无所适从和努力白费，亦有负有心支持本土电影的香港观众。声明总结，空泛模糊的审批条件，亦局限了未来本土电影创作的想象和发展，敦促电检处尽早回复《Time》的审批结果，并解释延迟审批的原因，勿再以「拖字诀」抹杀影片放映的机会。

声明发出后两天，电检处仍未就是否批准《Time》上映有任何说法。

港府在去年6月和11月，因应《港区国安法》修改电影检查条例及检查员指引，列明「相当可能构成危害国家安全罪行」和「不利国家安全」的影片不宜上映，被指内容含糊，容易引发寒蝉效应，结果在过去一年，有多部电影因未如期获发核准证明书、或导演拒绝应要求删改情节而需取消放映，包括上一届鲜浪潮电影节中的短片《执屋》、台湾首部婚姻平权纪录片《同爱一家》、去年11月的台湾短片《美猪肉圆》、有关「极权统治、资本主义、自由和抵抗」的动画短片《牢笼》均因此未能上映。而纪录中国维权人士受酷刑的《刑．暴．志 - 记抗争者》更是早于去年2月被要求删减及加上「自认内容不实甚至有可能犯法」的声明，遭制作单位拒绝而决定不送检。