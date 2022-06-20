香港新班子4人受美国制裁 李家超仍称嗤之以鼻

香港/政治

候任香港问责班子的第一和第二把手李家超和陈国基等四名问责高官仍在美国制裁名单内，但候任特首李家超表示，对所谓「制裁」嗤之以鼻，上任后不会主动寻求对方撤销，强调其团队会继续维护国家安全和主权。

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在7月1日上任的新政治问责班子中，特首李家超、政务司长陈国基、政制及内地事务局局长曾国卫及保安局长邓炳强在2020年8月7日被前美国总统特朗普以行政命令行入制裁名单，作为对有关官员对侵害人权及破坏香港自治的惩罚；同年10月15日，上述四人及其他行将卸任的港府官员，包括特首林郑月娥，再因美国的香港自治法而被制裁，至今仍然生效。有关官员占新班子人数的两成。

在昨(19日)午的记者会上，带领刚被中国国务院委任的问责班子会见传媒时，李家超被问及，他和陈国基等人均在美国制裁名单上，会否影响新一届特区政府推介香港的工作以及会否争取撤消制裁时，李首先不点名地批评有些国家以霸凌的手段实施所谓「制裁」，企图吓怕港府官员，但该等国家图谋破坏国家安全的措施已因港府实行的措施而失败，更令特区政府坚信要维护国家安全的职责，强调今后每一届特区政府都会认真执行及承担这重要的责任。他又说，对所谓的「制裁」嗤之以鼻，他不会理会，更不会主动理会对方及其制裁如何发展。

不过，李家超5月中在商业电台节目中曾扒示，制裁令组班受到挑战。他当时指出，组班工作正在开始，要找到最好的人才，然而，香港现时情况虽然稳定，没有对立，但在复杂的国际关系下，香港不时成为矛头，而因应中美关系、国际关系等，某些人担心参与政府的工作会变成被针对的对象，因而令组班受影响，但补充，被婉拒亦是挑战。

根据美国财政部前年年底公布的执行细节，制裁不会限制美国公民与港府部门往来，但不得与被制裁官员进行交易和签约。财政部以常见问题指出，在制裁下，美国公民禁止与受制裁官员进行交易买卖，或处理买卖财产及财产中的权益；包括任何由最少一名受制裁官员直接或间接持有五成或以上的实体。当局又提醒国民，要注意与港府的来往是否牵涉受制裁官员，并举例称，国民在交易时，可以与不受制裁影响的港府官员代表签约。

结果，最直接的影响是受制裁官员不能使用银行服务，例如特首林郑月娥便曾表示，因为美国制裁，她没有银行账户，收入支出只能用现金。另外，李家超本人的youtube竞选频道亦因可能涉及广告收益而被Google关闭，但其脸书未受影响。