《香港日记》新书发布 彭定康：北京全面违反了高度自治的承诺

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香港末代港督彭定康（Chris Patten）6月20日就其即将上市的新书《香港日记》在伦敦外国记者协会召开新书发布会。期间，他向媒体表示，中英之间于1984年达成的保证香港在1997年回归后的50年内享有“高度自治”的协议近年来被北京“全面违反”。彭定康回忆称，1985年提交给联合国登记的关于香港问题的《中英联合声明》中的 “一国两制”原则，本应保证香港的“高度自治”，保护其生活方式以及自由和法治。

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彭定康在会上告诉记者称：“可以说，在1997年后的10年里，也许更长一些时间，事情没有出现太严重的问题，但从那以后就开始走下坡路了，部分原因是习近平和他的同事对香港实际代表的东西感到害怕。”他补充说：“我认为香港所代表的东西——自由和香港公民意识的特点对我们所有人都很重要。”

据悉，彭定康的新书《香港日记》由企鹅兰登书屋在香港回归25周年到来之际出版，内容包含了他在担任末代港督5年中的日记，对香港回归以来发生的事情的记述，以及他对在当时和现今如何与中国打交道的思考。

彭定康表示，在7月1日香港回归25周年之际，他推出了一本新书，看到这个城市的情况“令人心碎”。他说：“我以为（中方）会遵守承诺的前景，我很遗憾它没有。”彭定康说，“我只是觉得这非常困难。我相信香港是一个伟大的城市，我希望它能再次成为一个伟大的城市。”

彭定康告诉美联社说：“当一些在过去几年里流亡的人开始想回到中国，回到香港时，我才相信事情正在发生变化。”他补充说：“而目前这种情况并没有发生”。

现在是牛津大学校监的彭定康说，他最困难的谈话之一是与在国外学习的香港学生谈论返回这个城市。彭定康说：“我确实相信，香港是一个伟大的城市。我希望它能再次成为一个伟大的城市。如果你不得不把一个90岁的红衣主教关起来（香港教区荣休主教陈日君枢机被捕事件），或者威胁要关起来，因为他们筹集资金帮助支付人们的法律费用，这样的制度还有什么希望呢？”他称：“这就是要统治世界的制度？我觉得整件事情让人心疼”。

彭定康认为，近年来，当地人才从香港迁移到英国等地，对香港来说是一个“巨大的损失”，而且是在中国经济面临债务上升和人口老龄化等问题的时候发生的事情。他说：“我认为（中国）将为其认为可以在没有法治的情况下依赖香港这个复杂的国际贸易中心的那一天而后悔。”

不过，彭定康指出，在英国首相约翰逊的政府准备违反英国脱欧后制定的“北爱尔兰议定书”时，英方很难就中方无视香港的既定法治提出论点。“我不认为它们完全属于同一类别，但当英国政府自己随意破坏国际协议时，它非常、非常难以在法治问题上表态，”他说。

彭定康还对最近送审的香港新教科书中有关殖民地历史的争议进行了评述，并称“我很高兴能够证明，作为香港的最后一任总督，我确实存在，我不是我想象中的人物。”

彭定康在提到拟议的新教科书时说：“香港不是英国殖民地，因为中国政府不承认它所说的将香港割让给英国的不平等条约”。他说：“中国共产党没有说它是殖民地，而是说它是被占领土。这有点像一个乌龙球。你必须问自己是谁占领了它”。

彭定康提及：“绝大多数情况下，香港是由难民或难民的后代占领的，他们都是来自大陆共产主义的残暴行为。”他补充说：“占领的是难民，他们在——注意——英国殖民地找到了一个安全的避难所，他们把它变成了世界上最成功的城市之一，一个开放的社会，把经济和政治自由融合到了一个非常成功的程度。”