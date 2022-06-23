抗击新一波疫情：除赌场外澳门几乎关闭所有设施

新冠疫情

2020 年 1 月 22 日，戴着防护口罩的顾客在澳门的一家酒店赌场里。

为抗击最近几天爆发的新一轮新冠感染潮，周四（6月23日），澳门宣布进行大规模的筛查活动和限制性措施，当局决定关闭除了赌场之外的所有设施。

广告 继续浏览后续

自新一波疫情开始以来，澳门总共记录了110个感染病例，这是一个非常低的数字，与世界各地的记录无法相提并论，但澳门当局根据中国大陆的新冠清零政策，非常迅速地采取了控制措施，遏制病毒的传播。

澳门行政长官贺一诚周四（6月23日）将澳门的情况描述为 "比以往更复杂、更严重"，尽管从新冠病毒爆发以来，直到现在，澳门基本上没有受到太大的影响。

经过48小时在周二（6月21日）结束的大规模新冠筛查之后，澳门政府命令所有居民从周四开（6月23日）始接受新一轮的新冠测试。

澳门的酒吧、电影院、夜总会、理发店、美容院、健身房和运动场地都被迫关闭。

餐馆将只能出售外卖食品，学校已经开始放暑假，这比原计划提前了。

政府部门和银行仍然关闭不对外办公，但是赌场不受疫情限制措施的影响。

在2020年，第一次疫情期间，澳门赌场被关闭了两个星期。

但贺特首说，当时，政府已经与博彩行业达成协议，今后只有赌场内发现有感染病例才会关闭。他还补充说，本周有两名赌场工作人员的检测结果呈阳性，但是他们正值休息日，所以他们的工作场所没有受到影响。

周二，据澳门当地媒体报道，在出现新冠感染病例后，一家大型酒店赌场被封闭，当时酒店里面的700人被禁足。

法新社指出，在中国大陆禁止几乎所有形式的赌博，但在澳门却被允许。赌场通常占澳门GDP的一半以上，雇佣了近五分之一的劳动力。

近年来，澳门博彩行业受到重创，一些应对病毒的严厉措施，包括严格的边境管制和为期数周的隔离，使澳门经济命脉——旅游的收入化为乌有。