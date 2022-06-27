【视频】流亡台湾的港人继续为自由而战

香港主权移交25周年

2019年的反送中抗争运动之后，香港形势急转直下，自由空间迅速变得逼仄。不少港人踏上流亡的旅途。隔海相望的台湾因其文化及语言上的便利成为一些港人的避风港，但台湾的自由民主也面对来自北京日渐提升的威胁。港人希望香港的前车之鉴能提醒台湾人自由之脆弱。点击美联社视频，倾听流亡台湾的前香港铜锣湾书店店长林荣基及香港艺术家黄国才的心声。

广告 继续浏览后续

林荣基2019年离开香港，移居台湾，并通过众筹，得以在台北重开铜锣湾书店。香港铜锣湾书店以出版中国内地政治禁书闻名。但2015年10月起，该店包括店长及创办人林荣基在内的五名员工先后失踪，后陆续被证实在中国有关当局控制之下。2016年6月，他返回香港后，召开记者会，向传媒公布被拘留期间细节。

2019年港府强推逃犯条例修订，港人担心由此打开将港人送往内地受审的大门。林荣基决定移居台湾。

铜锣湾书店股东、瑞典籍的桂敏海于2020年被中国当局以“向境外非法提供”情报罪名，判处10年监禁。至今未获自由。

2020年6月30日颁布实施的港版国安法使得香港原来尚且享有的某些自由迅速失去，许多曾以不同形式参与2019年的抗争运动者陆续被送上法庭。目睹恶化的香港形势，知名艺术家黄国才不得已也踏上流亡旅途。据台湾内政部移民署数据，仅2021年就有上万名港人抵达台湾。

但台湾的中华文化根基虽然似曾相识，但台湾并没有难民法。台海两岸特殊的政治关系，也使得台湾难以为流亡港人提供相应的法律框架，而亲身体验了“一国两制”实质的港人也对台湾持续面对的来自对岸的压力以及岛内围绕两岸关系的争论不无担心。