习近平访香港 7媒体10记者被禁采访

香港媒体记者

中国国家主席习近平6月30日将访香港，出席这个前英国殖民地回归25周年活动及新一届政府的就职典礼。但多家媒体记者申请报道遭当局拒绝，媒体担心存在一个记者黑名单…

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据法广驻香港特约记者麦燕庭报道，香港当局创下的“首次”先例包括：先经批准的传媒机构派出采访的记者，因“保安理由”被要求换人，开了“挑拣记者”的先例，导致大部分本地传媒无法现场采访两项“重头戏”。

至少有7个媒体的10名记者被当局拒绝采访七一升旗礼和第六届香港政府宣誓仪式。据悉，受影响的传媒包括《香港01》、《南华早报》、《明报》、now新闻台及法新社等。甚至属于香港政府部门的新闻处和香港电台亦有工作人员不获批进场工作。

当局挑选媒体记者的做法令外界怀疑当局手中有一个记者黑名单。

香港记协对当局如此安排，表示极度遗憾，指出，当局临时提出空泛的拒批采访理由，严重损害本港新闻自由，促请当局尽快安排补救措施，保障采访权利。

据明报报道，此前已有部分驻港外媒被拒绝采访七一活动，包括日本的朝日新闻、台湾的中央社、加拿大《环球邮报》、大型图片通讯社Getty Images等，亦包括在「新闻处发布系统」有登记的本地网媒Hong Kong Free Press、香港独立媒体等。