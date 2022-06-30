习近平抵港庆回归：香港浴火重生 未来可期

香港主权移交25周年/习近平

中国国家主席习近平夫妇乘专列抵达香港，准备出席明天的香港回归25周年庆祝大会暨新一届特区政府就职宣誓仪式，习近平在抵站后表示，香港经历了严峻考验，现已浴火重生；强调只要坚持「一国两制」，便可有更美好的未来，体现「行而不辍，未来可期」。

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这是习近平第四次访问香港，但却是中国爆发疫情两年多以来第一次踏出境外访问。他在抵达广深港高速铁路在香港的总站、并接受在场人士的欢迎仪式后发表简短讲话。

面对经历2019年反对修订逃犯条例风波后、被北京以《港区国安法》和新选举制度来实行「爱国者治港」的香港，习近平表示，香港在过去一段时间，战胜了一次次的严峻考验和风险挑战，现已是浴火重生，呈现出蓬勃生机，证明「一国两制」具有强大的生命力，能确保香港长期繁荣稳定和维护港人福祉，故此是一个好制度。

他引述《荀子·修身》中的「行而不辍，未来可期」来勉励港人要毫不动摇地坚持「一国两制」，若此，香港未来必会更美好，为复兴中华民族作出更大贡献。习近平又说，过去五年，他一直关注和牵挂着香港，他和中央政府的心与港人在一起。

习近平是次抵埗讲话，较五年前仔来港出席香港回归20年庆典时略短及空泛。他上次抵港时明确表明，来港是表达对香港的祝愿、支持香港发长和改善民生，以及谋划未来，确保「一国两制」行稳致远。

在西九龙站迎接习近平伉俪的，是特首林郑月娥和中央四个驻港机构的领导人，在林郑月娥介绍下，习近平与在场迎迓的候任特首林家超、政协副主席梁振英等人打招呼。

习近平稍后会与社会政商贤达会面名大合照，并发表简短讲话，之后会返回深圳，明天再来港出席25周年庆祝大会和新一届政府就职宣誓仪式。