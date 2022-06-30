习近平料今访港晤政商贤达 但会夜宿深圳 明再抵港庆回归

香港主权移交25周年/习近平

今天是香港回归25周年前夕，出席庆祝活动的中国国家主席习近平预料下午乘高速铁路抵港，随即与政商界贤达会面及合照，并出席明早的升旗礼和新一届香港特区政府就职宣誓仪式。不过，建制传媒报道，今晚的欢迎晚宴因「疫情」取消，而习近平将会风尘仆仆返回深圳宿一宵，明早再来香港主持及见证新一届港府就职宣誓仪式。至于明早的升旗礼能否维持在户外举行，端视现正进入香港戒备范围的热带气旋今晚会否急速加强。

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而在庆祝大会举行的会议展览中心一带的湾仔区，保安明显加强。除了昨(29日)天凌晨起封路和关闭香港铁路的会展站外，驻守的警员亦明显增多，连接会展的天桥，今早有身穿战术背心的便衣及军装警员驻守，会展中心各个出入口及停车场均有八至十名警员站岗，附近道路架设注水的一型塑料栏栅(俗称「水马」)，出入人员和车辆均须经过检查。

获邀人员方面，出席欢迎仪式的学生周一(27日)已入住酒店进行闭环管理，而出席庆祝活动的嘉宾，原应昨(29日)天便到指定酒店进行隔离和闭环管理，但由于相关部门安排欠妥善，有人昨晚才获知到那间酒店进行闭环管理，要今早才入住酒店。

昨天入住酒店接受闭环管理的人大常委谭耀宗透露，今午在会议展览中心会有见面会和合照活动，接着是晚宴，相信领导人有机会亲身出席，并在见面会上讲话，7月1日当日则会发表正式讲话。据了解，会面及合照环节将于下午四昤半开始，出席者要在开始前2.5小时集合。至于在礼宾府举行的晚宴，《星岛日报》今日报道，因为疫情而取消，而参观科学园的活动则继续。

香港的武汉肺炎感染个案本月初由一千宗左右缓缓上升，昨午公布的前日单日新增宗数突破二千宗，达到2004宗，逾九成属本地个案，令第五波疫情累计123万多宗个案。卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣表示，疫情月内逐步上升，反映社区有一定传播链，相信与社交距离措施放宽有关。

有评论指习近平访港为年底出席国际会议试水

习近平明早会由再深圳回港出席回归庆祝大会暨新一届政府就职典礼，发表重要讲话，并为下任特首李家超及其他主要官员监誓。至于早前染疫的候任政务司长陈国基和连任的政制及内地事务局长曾国卫虽已完成隔离检疫，并分别在昨天和今天恢复上班，但会否出席明天的宣誓仪式，则仍有待政府安排。

陈国基今复工 宣誓待政府安排

习近平访港并发表重要讲话，一般相信，他会就治港的「一国两制」方针发言，对香港下一个25年的发展有指导性作用。但《明报》专栏作家孙嘉业今天撰文，指习主席如亲身访港，是中国国家元首在两年多疫情以来，首次离境「外访」，可能是为年底的三场于周边国家举行的国际会议进行试水之旅，若果成功保持不染疫纪录，习近平可能会出席11月中旬先后在柬埔寨金边召开的东盟系列峰会、于印度尼西亚巴利岛召开的二十国集团（G20）峰会，以及在泰国曼谷召开的亚太经合组织（APEC）峰会。