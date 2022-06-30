民主党：仍信「一国两制」合港 惟港府欲赢民心便不能靠全面管控

香港/民主党

在新香港中备受打压的民主党，发表立场书，指「一国两制」在过去25年的实践中，与该党的期望有很大差异，但仍信这是最切合香港的安排，然而，香港的真正回归在于民心回归，若此，中港政府便不能以法例对社会作全面管控甚至鼓励互相监视，否则，只会加深各方的不信任，令已撕裂的香港难以修补。

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成立27年的民主党，是民主派的第一大党，但自民主派被宣誓和北京为香港订定的新选举制度打压得版图大缩后，该党在立法会中再无议席，而在479个地方性的区议会议席中，亦只余7席。但该党今(30日)天发表《香港回归25周年立场书》，强调该党的创党初心是希望在「一国两制」之下落实民主普选和代议政制，为港人发声，至今「距离我们创党时的目标尚远，但是民主党初心不变。」

立场书续称，过去25年来，该党对「一国两制」的落实与期望，与北京的中央政府有很大差异，但该党仍然相信，「一国两制」、「港人治港」、「高度自治」是最切合香港实际情况的安排。

民主党指出，香港回归，最重要的，是民心的回归，而这只有给予港人真正的民主和更大的自由空间才能得到，亦只有开放接纳港人参与社会事务，从而发挥影响力才能消减社会怨气。相反，若政府对市民缺乏信任，以法例对社会作全面管控甚至鼓励互相监视，只会加深社会对政府、以及人民之间的不信任，强调表面的平静和噤言无助解决社会争议。该党重申，掌权者应踏出修补社会不信任和撕裂的第一步。

立场书又指出，香港最重要的特点，是政党、传媒及公民社会自由地对政府施政表达不同意见，以确保施政符合程序公义和市民期望。