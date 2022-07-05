港府升级大麻战 聚焦CBD

香港/缉毒

香港立法会一个委员会今（5日）午开会讨论毒品问题，大麻，特别是大麻二酚（cannabidiol，简称CBD）将会是关注焦点之一，包括按保安局和禁毒处的建议，立法管制CBD，向这种近年兴起，渗透到饮品、食物、保健品、护肤品等消费产品的大麻植物提取物「宣战」。

广告 继续浏览后续

若果获得立法会通过，CBD将被纳入《危险药物条例》管制之内，使非法贩运、制造、管有、服用、供应和进出口均属违法，除非进出口前已领取卫生署的牌照。法例修订建议会在本年内提交立法会审议，通过后会有合理时间，例如三个月，给业界处理相关产品。

保安局文件表示，各种含有CBD消费产品所添加的CBD，主要来自大麻植物的提取物。这种纯CBD不含有具精神活性（psychoactive）的物质，故目前不受《危险药物条例》的管制。不过，在提取CBD的过程中，容易渗入四氢大麻酚（tetrahydrocannabinol，简称THC）这种受管制的大麻毒。

根据禁毒处数据，自2019年起，港府在执法行动中检走含CBD产品中，约30%经政府化验所检测后证实含有THC，以产品数量计共超过4100件。而在今年首4个月，警方和海关送交政府化验所检测的CBD产品样本中，被验出含有THC的百分比上升至42.5%。

香港政府要对大麻「开战」，源于大麻近年已成为青少年吸食毒品的首选。根据政府药物滥用资料中央档案室统计数字，2021年被呈报的21岁以下吸毒者人数为873人，比之前一年的607人上升44%，他们当中最多人吸食大麻，占55%，比2020年的54%有所上升。

大麻被称为「入门毒品」（gateway drug），在香港俗称「草」、「牛」、「花」等。使用后会上瘾，对身体健康造成的伤害包括产生幻觉、智力受损、焦虑、抑郁和专注力下降等，年轻使用者更会增加患上心脏病和中风的机会。

纯CBD不含THC，在港府对大麻的战争中，可说是被殃及的池鱼。但港府提出的管制理据，除了基于CBD「相当可能含有THC」外，还有三个原因，分别是CBD在正常储存环境下能自然分解出THC；CBD可通过化学过程以高产率转化成THC，政府化验所自行转化实验结果的最大产率是60%；以及市面存在众多CBD产品，可能使公众「误信大麻或甚至THC并非毒品」，或期望香港会放宽对大麻的管制。

长期研究香港毒品问题的香港树仁大学社会学系系主任张越华教授指出，大麻近年特别受追捧，是受到西方大麻次文化的影响，如青年人派对、Hip-Hop和Jam Band等音乐文化的大麻使用。另外，部分国家如美国、加拿大、荷兰等的大麻合法化政策，「像进一步为香港爱好大麻者打气」。