受乌克兰战争启发 台湾平民进行城市游击战训练

台湾/中国/乌克兰

在乌克兰战争的启发下，台湾平民开始进行城市游击战训练，并参加枪械和急救课程。台湾人从乌克兰的抵抗中意识到，侵略者控制城市的战斗非常困难和昂贵。

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法新社7月7日发自新北的报道描述说，绰号“叶教授”的47岁台湾居民身穿迷彩服，拿着一支突击步枪，从一辆车后面冒险看了一眼。他观察着周围的环境，等待着前进的信号。

在现实生活中，叶先生（Yeh）从事营销工作。他的武器是一个复制品。但在一个周末，他报名参加了“城市游击队”课程，为中国入侵台湾做准备。他说，俄乌战争是他来参加这个研讨会的重要原因。因为这是一个非常现实的前景。

法新社说，当俄罗斯总统弗拉基米尔-普京在2月份命令其军队入侵乌克兰时，他唤醒了许多台湾人最担心的事情。

这个民主的岛屿不断受到共产党中国的威胁，中国认为它是其领土的一部分，并发誓有一天要将其收回。

对叶先生来说，乌克兰战争也是一个灵感的来源。乌克兰军队的顽强抵抗让他看到了希望，那就是，通过采用正确的战术，台湾将有机会抵御强大的邻国。

枪械和急救课

如此想的并非只有叶先生。据组织者称，自2月以来，参加街头战斗训练的人数翻了两番。此外，台湾人还蜂拥参加枪械和急救的课程。

据培训公司负责人Max Chiang说，自2020年以来，台湾人已形成了一种"高度的危机感"，因为中国军机开始增加对台湾防空识别区的入侵。（当年约有380次威胁性侵扰，2021年增加了一倍多，今年也有可能达到这一水平）。

该报道说，北京对台北的军事优势是压倒性的。据美国国防部的数据，解放军有100多万人，6300辆坦克，1600架战斗机，而台湾只有8.8万军队，800辆坦克，400架战机。

但乌克兰对俄罗斯的抵抗给台湾提供了一个非常具体的模式表明，对进攻者来说，为控制城市而战，是多么困难和昂贵。而台湾2300万人口中的大多数都生活在城市。

法新社说，叶先生和15名队友排成纵队跑过停车场，在建筑物和车辆后面做掩护，模拟攻击敌人的阵地，他们试图将在被摧毁的乌克兰城市学到的一些经验付诸实践。

叶说，"最好的防御是进攻"，他的教官穿着荧光马甲在旁边做记录，或者直截了当地说：歼灭敌人，阻止他的一切进展。

在停车场旁边的一个仓库里，34岁的露丝-林（Ruth Lam）今生首次拿枪。这位汽车灯泡制造工厂的员工说，俄罗斯侵略乌克兰之前，她的大多数欧洲客户都告诉她，乌克兰永远不会发生战争。然而战争"却发生了"。

未雨绸缪

她表示，学习如何使用武器将有助于在发生战争时保护自己和家人。她计划和朋友们一起学习更多的知识。她还说：我们不知道事情何时会发生，所以需要在下雨之前"考虑雨伞问题"。

5月的一项民意调查显示，如果台湾遭入侵，61.4%的受访者表示准备拿起武器。世代智库（NextGen）负责人陈冠廷告诉法新社：“乌克兰人民对抗侵略者的意愿加强了台湾人保护自己家园的决心”。

“为刷新战斗技能”正在参加城市游击战课程的38岁的前伞兵林先生表示赞同说，“只有当一个国家的公民有强烈的意愿和决心捍卫自己的土地时，才能说服国际社会帮助他们”。

而对于叶先生而言，这不是他们是否需要将新知识付诸实践的问题，而是什么时候将新知识付诸实践。他举香港的例子说，近年来，北京在香港进行了严厉的接管。他认为"台湾将是下一个"。