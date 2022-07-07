只一警员作供 法庭裁定香港近半世纪首宗煽动刊物案表证成立

香港/国安法

香港言语治疗师总工会五名理事因出版《羊村系列》绘本而被指控触犯刊发煽动刊物罪。图为《羊村十二勇士》截图

香港言语治疗师总工会五名理事因出版《羊村系列》绘本而被指触犯刊发煽动刊物罪一案，昨 (6日)于区域法院续审，在控方一名警员作供后，国安法指定法官郭伟健裁定表面证据成立，而所有被告决定不作供，亦不传召证人。然而，控方在被告已被还柙近一年仍欲申请押后一至两星期才进行结案陈词，经辩方以拘押期过长而可能造成不公的情况下，法庭将案押后近两星期至本月18日听取控方结案陈词，届时将一并处理相关的宪法争议。

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五名被告被控一项「串谋刊印、发布、分发、展示或复制煽动刊物」罪，根据案情，五人于2020年6月4日至去年7月22日期间于香港串谋黄凯晴及其他人刊印、发布、分发、展示及/或复制煽动刊物，包括三本名为《羊村守卫者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的绘本，被指内容引起对北京的中央政府和港府的憎恨或藐视，甚至是离叛。

控方在庭上读出羊村绘本的「亲子共读指引」，指引家长可以「对话式阅读」，问孩子「羊咩咩点解要反抗？...因为佢哋想扮成羊咩咩嘅一份子，等羊咩咩放低戒心，相信狼讲嘅大话」。控方续称，根据警方调查，《羊村十二勇士》里所说的十二人名字，与潜逃台湾被捕的十二人相关；而《羊村守卫者》结尾提及2019年10月1日及4日，先后发生 中学生曾志健被警方以实弹射中胸口和大腿反被控暴动及袭警，以及在元朗受伤、暴动罪成之后被判入教导所的一位少年。

控方昨在庭上读出承认事实及传召警员作供之后，控方案情已经完结，法官裁定五名被告表面证据成立。鉴于全部被告选择不作供也不传召辩方证人，案件剩下法律争议及结案陈词，而双方已在审前呈交了法律争议的书面陈词。

代表被告杨逸意的资深大律师彭耀鸿指出，被告已还柙接近一年，不欲再拖延，期望口头结案陈词尽快于今(7日)天进行。不过，署理高级助理刑事检控专员伍淑娟指出，案件事实部分仍有不少「枝节」，不想草率带过证据，她需要时间撰写书面陈词，希望能够首先处理法律争议部分，再押后一至两星期展开结案陈词。

对此，旁听人士表示鼓噪，大叫「有冇搞错」；而辩方亦全部反对，彭耀鸿强调，有关控罪最高的刑罚只是监禁两年，但被告已还柙接近一年，再拖延会很易出现超越公平的界线。

不过，法官郭伟健听毕双方陈词后，指相关法律议题不易处理，需要时间详细阅读双方陈词，以便提问，也不想「因快得慢」，所以接纳主控的申请。

其后控辩双方休庭，经商议后达成呈交书面陈词日期的共识，并在18和20日进行口头陈词，一次过处理宪法和其他相关议题的争议。

现场所见，整个聆讯中，被告神情轻松，散庭时对旁听席微笑向及挥手，其中，被告杨逸意曾把双手放头上，作出心型手势。