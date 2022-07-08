国民党将以视讯方式出席海峡论坛 陆委会提四项警告

两岸关系

国民党庆中华民国109年国庆升旗典礼，前左起：江啟臣、马英九、吴敦义等人与民众。2020年10月10日台北

第14届「海峡论坛」将于12日起在厦门举行，国民党将比照去年以视讯的方式参加，台北市长柯文哲则表示「双城论坛」也应该举办。针对国民党将以视讯方式出席海峡论坛，台湾陆委会则提出四项警告。

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大陆国台办发言人朱凤莲昨天表示，本届论坛大会将在13日举行，大会邀请了包含台湾有关政党代表和主办单位代表在内的各界嘉宾，以不同方式出席论坛相关活动。

她说，除了论坛大会之外，还有「青年交流」、「基层交流」、「文化交流」、「经济交流」等四大项目，共有43场活动，现场出席论坛的台湾嘉宾将有2000人。

国民党副主席夏立言表示，国民党将以视讯方式参加海峡论坛开幕式。他说，国民党一直强调两岸交流的重要性，也秉持这样信念，希望两岸维持和平、安定与繁荣。至于党主席朱立伦是否会像去年一样，预录视讯出席，目前还在研究中。

前总统马英九表示，在这个时候，两岸之间沟通这么少，能够增加一些沟通，对台湾的安全是有利的。马英九说，九二共识本来就很清楚，大陆看作是定海神针，台湾看成是两岸的共同政治基础，「没有这个东西，两岸怎么可能谈呢？」

立法院民进党党团干事长郑运鹏认为，国民党应呼吁共产党让两岸变成政府间对谈，他说，无论谁执政都应该尊重台湾执政者，像海峡论坛、双城论坛这种走小路、开小门的作法，只会让两岸关系没办法进入正常状态。

对于国民党将以视讯方式出席海峡论坛，陆委会副主委邱垂正提出四点回应：

一、海峡论坛无论实体或视讯录像，不改变其统战平台本质，因此不可在台湾举办论坛分支活动或是延续性活动；地方政府、人民或团体，也不得与陆方在台湾合办论坛相关活动。

二、禁止中央部会及所属单位人员出席相关实体或网络活动；不乐见地方政府人员参加相关活动。

三、禁止机关、个人或团体、政党，以任何形式参加涉及「一国两制台湾方案」或中共定义的「民主协商」活动。

四、陆委会支持秉持对等尊严、合于规范、不涉及任何政治前提的两岸交流，呼吁国内各界应留意社会观感、掌握国内民意脉动及国际视听，切勿配合中共对台统战操作，共同维护国家主权及自由民主。