港府叫停航班乘客染疫便停飞的熔断机制  评论料为通关踏出一步

香港/新冠病毒

备受商会抨击的航班熔断机制，港府在暑假海外学生回港高峰期间叫停，而抵港后的检疫期间，会增加一次核酸检测作防备。商界及旅游界欢迎放宽的防疫措施，而国际航空运输协会（IATA）则指港府已迈进一步，希望当局尽快取消检疫要求，恢复香港航运产业。

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香港武汉肺炎的感染个案自6月起缓慢上升，昨(7日)午公布的最新单日确诊个案有3018宗，但港府卫生署数据显示，九成输入个案都在检疫期内找到，且数量维持在1%至3%之间，触发社区感染相对极微。

港府昨天宣布暂缓航班发现一定人数染疫便须停飞香港的「航线熔断机制」时指出，机制的社会成本相当大，而近期只有不足一成确诊属于输入个案，且绝大部分在机场及检疫酒店核酸检测中便可发现，反映机制现时对遏止输入个案作用不大，故即日叫停。

港府认为，持续加强为抵港者更频密进行核酸检测以阻断输入个案更为有效，故由今天开始，要求抵港者在检疫酒店居住第3天，须多做一次核酸检测，以便尽快发现感染者。新措施下，抵港者在酒店检疫期间的第3及5日要进行核酸检测，第6及7日则只须进行快速测试。

当局解释，夏季是海外港人返港高峰期，尤其是留学生，航班熔断机制会扰乱旅客行程，造成的社会成本相当大。

港府于2020年9月开始实施航班熔断机制，无数航班因怎客染疫而停飞，使早已订购机票和检疫酒店的旅客被迫重新订定机票和检疫房间，破财兼费时，亦为返港者带来不稳定性，尤其是商界，令航空运输业和商界苦不堪言，严重影响客流物流。

代表旅游界的立法会议员姚柏良欢迎暂缓熔断机制，并建议港府重新检讨入境安排，减少检疫日数。另外，香港中华厂商联合会会长史立德指出，暂缓熔断机可助业界重新举办展览会，方便商务往来，有助营商，但检疫酒店措施须配合。

不过，港府叫停航班镕断机制未能立刻令航空公司增加航班，以港人往返最频密地点之一的英国为例，维珍尼亚航空要到9月1日才有直航客机抵港，英航更要到10月31日才有直航班机到港。作为香港旗舰的国泰航空公司只表示，暂缓航班熔断机制措施可以减少芍旅客的不便，该公司正努力恢复更多客运及货运服务，以维持香港与世界各地的客货运连系以至香港的国际航空枢纽地位。