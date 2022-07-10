Avignon Off 台湾暌违两年后 再见/彼此/胎藏重返丝品剧院

台湾/Avignon

被喻为法国文化民主与艺术自由的化身━阿维尼翁戏剧节━于7月7日拉开帷幕！正式开跑前的传统游行活动，因新冠疫情时隔两年后也终于回归！6日傍晚，在开幕大游行犹如一座露天舞台上，法国本土及来自国外的各个表演团队无不浑身解术，以求在每天超过1500场的不同演出中，吸引目光并前来观赏。台湾三个表演团队在巴黎台湾文化文中心胡晴昉主任的带领下参与盛会，高喊着：“台湾回来了！”

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今年获选台湾文化部选荐参与 Avignon Off 戏剧节的团队和作品有三个，分别是：太鼓踏舞团的〈无尽胎藏〉、翃舞制作的〈再见〉以及0471特技肢体剧场的〈彼此彼此〉。

据巴文中心（巴黎台湾文化中心）介绍，〈无尽胎藏〉的创作理念来自舞蹈家林秀伟的原生之地――基隆的海、雨、山，是追溯其童年的记忆足迹，亦是她生命和舞蹈旅程中吟唱的一首诗歌。由赖翃中编导的〈再见〉述说关于「面对」的问题，以客观角度描绘属于再见的种种故事，抽去角色与事件叙述，而聚焦于感受。孙正学与夏铃展现〈彼此彼此〉，则试图让两位演员合作同时各有其独特性，又在过程中寻找彼此间的定位。让演出不再仅是完成高难度技巧，而是透过特技肢体传达情绪感受及人与人之间的关系。

在6日开幕大游行当天，据中央社当地报道称，「无尽胎藏」的宣传策略是「以静制动」，让演员穿上棉布裹身的戏服、头顶火焰，没有音乐，却能让民众安静下来，以神秘感与仪式性吸引目光。太古踏艺术总监林秀伟表示，在开幕游行上大家都各显其能，「有的是在道具上非常吸睛，有的在音乐和音响上非常震撼，有的是展现青春活力。但太古踏是比较走内在、仪式性的，不用很动的力量也可创造深刻的感受」。

翃舞制作艺术总监赖翃中对中央社表示，观众进了剧场后会看见更多台湾元素，包括用太极训练身体的方法以及与街舞popping融合的方式。「除了观众外，更锁定专业人士；如何把这次外亚的演出延续到明、后年是我们的目标」。

据中央社指出，「彼此彼此」以高超的特技技术吸引大批围观群众，民众更主动走向镜头表示赞叹。0471特技肢体剧场团长孙正学则就宣传策略说，特技在街宣上较具优势，有较多技巧可以直接呈现，并间接揭露双人的情感，吸引观众。

今天7月10日，巴文中心主任胡晴昉对法广表示，虽是第一次参与戏剧节的开幕与首演活动，却体会到台湾文化界与表演团队，在Avignon戏剧节深耕15年的丰硕成果（台湾从2007年开始参与Avignon Off）。无论国际政治如何，在法国乃至欧洲「台湾」作为文化品牌，不但具有高辨识度，也令人信赖。

这种感受在大游行中尤为深刻，胡晴昉主任续称，因为疫情缘故，台湾团队两年未能来到Avignon演出，但对这里的观众与他们的连结却没有中断，团队游行所到之处，不断地听到观众们喊着：“台湾 Bravo”、“台湾 Bon Courage" !

当然更期待，对太鼓踏舞团、翃舞制作、0471特技肢体剧场各有独特风格的表演团队，这些热情的呼声也将实际转化成他们的票房成绩。

演出与订票资讯：

期程：2022年7月7日至30日(7/11、7/18、7/25休演)

地点：Théâtre La Condition des Soies

地址：13, rue de la Croix, 84000, Avignon

时间：彼此彼此/12h55、再见/15h10、无尽胎藏/16h30

相关讯息：

Taiwan in Avignon : https://twavignon.culture.tw/

台湾外亚维侬艺术节: https://www.facebook.com/twavioff/

丝品剧院 Théâtre La Condition des Soies : https://www.conditiondessoies.com/

另外，法广接下来将在14日与21日推出林秀伟、赖翃中、孙正学三位创作者的访谈节目，欢迎届时收听。