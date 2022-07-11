文件证实台曾正式向美要求采购100架F-35匿踪战机遭拒

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曾任职詹氏防卫周刊的美国军事专家颜文德（Windell Minnick）近日提出证据，证实台湾曾在2002年间就曾向美方递送了一份希望采购一百架F-35B战机的正式意向书

曾任职詹氏防卫周刊的美国军事专家颜文德（Windell Minnick）近日提出证据，证实台湾曾在2002年间就曾向美方递送了一份希望采购一百架F-35B战机的正式意向书。文件证实，在台湾长期殷殷需求下，美国到现在仍拒绝出售新型匿踪战机给台湾。

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联合报今天报导，外传台湾空军已经向总统府提出「下一代主力战机评估报告」，计划以百亿元预算，启动下一代战机原型机的研发；另外，台湾空军司令部今年5月也向立法院提出「向美提出采购最新战机」的书面报告，表示仍将在华美军事交流会议中，持续向美方探询，供售各式先进及符合空军需求的战机可能性。也就是说，自行研发和向美采购，台湾要双管齐下。

至于F-35B垂直起降的先进匿踪战机，台湾是否曾正式向美方要求采购？长期以来一直是国安圈中避谈的公开秘密，主要是怕触怒美方。但近日美国军事专家颜文德在网络上公布了台湾曾向美国要求采购F-35B的正式意向书文件。

颜文德曾任职詹氏防卫周刊和国防新闻周刊；他廿年前曾在台湾揭露了美国国安局与美军，在阳明山平等里设立无线电监听站。

他近日在网络上发表的文章题目是「美国为何不出售F-35战机」，强调台湾面临中共军事现代化与导弹的威胁，急需能垂直起降或短距离起降的战机。

他出示了台湾向美方传送的一份正式意向书，里面包含采购一百架F-35B战机的价格和可用性数据。

这份意向书是当年台湾的「台北经济文化代表处国防采购司华盛顿办事处」发给在华盛顿的美国在台协会政治军事事务主任的信函，内容是台湾面临中国大陆空军与导弹威胁，请求加入美方能垂直起降的联合攻击战机计划。

文章中同时出示了，台湾对「美国在台协会」所作的机密简报，内容包括台湾空军当年规画采购100至120架F-35战机与相关训练、综合后勤，并希望战机能具备与国军C4ISR通联、整合电战系统武器库存等能量。

文章中还提到，台湾国防界曾讨论，退而求其次，引进英美即将退役的AV-8D战机，但因为这款战机只有次音速，而且后勤沉重而作罢。

作者推测，美国至今没有同意台湾加入联合攻击战机计划，是美方忧心，不论是F-22或F-35等匿踪战机，在台海上空容易遭到中国大陆先进的雷达与电战技术侦知、甚至摧毁。