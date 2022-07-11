新局长：香港要尽快仿中国实名制等防疫措施 学者忧无阻疫情扩散反碍自由

香港/新冠防疫

当中国出现更多以防疫的「健康码」作为维稳工具去限制人民上访权利之际，新上任的香港医务卫生局局长卢宠茂表示，正考虑要求使用手机防疫软件「安心出行」人士均须实名登记，再配以中国可以因应疫情而限制个人行动的「健康码」，以限制高风险人士出行，防止病毒扩散，并期望尽快实行。至于风险人士的评定，则暂未有详细规划。有不同专家学者质疑新建议的必要性，又指责新建议不单违背上届港府的承诺，更惹起市民对私隐的忧虑。

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上届港府推出可让当局在出现确诊个案后通知同场出席人士检测的「安心出行」手机软年时多次申明，不会以此软件任意追踪软件使用者，亦不会实施「实名制」，尤其是去年12月规定进出所有表列处所必须使用「安心出行」和今年2月实行「疫苗通」之后，便曾再次确定，指「疫苗通」足以达到实名追踪目标，不会在「安心出行」实施实名制。但上任十天的医卫局长卢宠茂昨(10日)推翻上届港府的承诺。

上任前当了五年多香港大学深圳医院院长的卢宠茂，昨在电视清谈节目上表示，正与创新科技及工业局研究，在「安心出行」应用程序上推行实名登记，提醒高风险市民要尽快进行核酸检测，下一步会再实施类似中国的「红黄绿」健康码，限制高风险而未接受强制检测人士出入某类处所。他认为，如允许染疫者自由活动，便是剥削无染疫市民的自由。

至于患者的「健康码」分级，他今早出席电台叩应节目时表示，须看风险而定，现时想到的，是确诊者须列为限制出行的「红码」；至于限制乘搭交通工具的「黄码」应包括那些人士，卢认为，须进行检疫人士，尤其是外地回港人士，应属「黄码」，但其他尚应包括什么人则未有定论。

科技界称实为追踪 议员质疑反「复常」

科技界人士指出，若当局实施「安心出行」实名制，便须收集完整的个人资料，其至包括住址；而要做到限制高风险人士进入某些处所，便一定要令「安心」可自动传输市民的个人资料到特定系统，即具有追踪功能。香港信息科技商会荣誉会长方保侨更指出，电子针卡已有实名的市民电话，市民到食肆等高危地方须扫描针卡，故此，「安心」配合「疫苗通」使用已是实名制，足以抗疫。

卢宠茂今早响应上述质疑时指出，现时的方法是被动的，即在有人确诊后才可调阅相关数据并通知其他同场出席者，新建议则是预防性的。他强调，新建议是一个「识别模式」，要识别出高风险者，并非要做「追踪模式」，但他没有正面回应「安心出行」会否有追踪功能，只是说那并非是首要做到的。另外，卫生防护中心传染病处主任张竹君昨已指出，现行措施有漏洞和局限，包括「疫苗通」所留的电话未必能联络上当事人，以及个别地方有多少人曾经到访。

但香港大学医学院生物化学系教授金冬雁指出，中港情况不同，不宜照搬中国的一套；况且，澳门照搬中国的「健康码」，但亦无阻疫情扩散，如今更须「半封城」，质疑社会是否能接受这种随时会限制居民外出的「健康码」。她同意其他医学专家的立场，就是香港只要确保减低疫情的重症及死亡，便已达到保障市民健康的目标。

本身是律师的立法会选举委员会界别议员江玉欢质疑，全球正从疫情走向「复常」，质疑新建议是否有助香港「复常」或必须，遑论市民可能要花一年多的时间重新适应新制度，甚至可能触发市民反感。另外，立法会议员田北辰亦认为，「健康码」会令港人忧虑，反建议当局令高风险人士的「疫苗通」自动失效七天，以达到防止高风险者进入表列处所或社区。