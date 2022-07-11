澳门今起「夏眠」一周 赌场同停七天 已跌五成的赌收料雪上加霜

澳门/新冠疫情

2022年7月11日，因应新冠疫情反弹，澳门赌场今起暂停营业七天，但是否关灯则有不同做法.

澳门在确诊武汉肺炎患者超逾一千五百人的今(11日)天，开始一连七天的「相对静止状态」，全市暂停所有非必须的工商业活动，包括收入占全澳收入八成的赌博场所。受疫情打击，澳门的博彩收入上半年已年下跌46.4%，只有262.69亿澳门元(下同，折合约32亿欧元)；今次赌业停摆，料将令赌博收入进一步减少，能否如当局估计般，全年只是轻微减少0.5%，顿成疑问。

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受澳门赌场暂停营业影响，在港上市的四间赌业公司股价开市即告下跌5.2%至7.2%不等；中午收市时，跌幅扩大，金沙中国下跌7.82%、永利澳门挫6.87%、澳博控股跌6.65%、银河娱乐跌幅最小，亦挫6.19%。

疫情肆虐全球两年多以来，澳门可谓未受严重影响，但自上月中起，单日感染个案持续升至两位数或三位数，及至昨天，单日新增59宗感染个案，较之前一日增加93宗病例大减37%，令本一波疫情染疫人数累积至1526人。

为防止疫情爆发，当地昨日展开第7轮全民核酸检测，截至今早8时，超过45万人次已经采样，有12人的样本呈阳性。是次全检维期八天，与澳门今日起的「相对静止状态」，会同时于本月18日零时结束。

根据澳门政府公布，自今日凌晨零时起的一星期，暂停所有非必要的工商业公司和场所运作，除了提供水电等基本公共服务、超级市场等维持居民生活所需及部门特批的三类场所外，其他所有场所，包括娱乐场所、建筑地盘等都要暂停七天，违者可被处以最高刑罚监禁两年，或判处科最高240日罚金(每日罚金为澳门币50元至10000元，由法院按被判刑者之经济情况订定)。

澳门不同传媒报道，赌场和其他原本通宵营业的场所最快落实暂停营业措施，葡京等赌场零时起己「落闸」，并贴出暂停营业的公告；大部分更关灯停业，只有少部分娱乐场所是停业不关灯，警方则加强巡逻。而早上所见，市面明显较往常冷清，往日热闹的新马路，商店几乎全部关门，只有零星食肆和超级市场照常营业，人流秩序大致顺畅。不过，部分外出市民仍然只是佩戴普通外科口罩，未有按当局要求佩戴KN95或N95口罩。

彭博：澳门赌收料只及2019年水平的9%

澳门产业单一，直接和间接与博彩业相关的收入占澳门总收入八成，故此澳门政府尽量避免关闭赌场，今次是澳门两年来再一次关闭赌博场所，亦是澳门历来第二次要求娱乐场所暂停营业，上次是2020年2月4日要求赌场停业15天，当年2月的博彩收入同比急挫87.8%，创下十五年来新低；全年计算，博彩收入亦大跌79.4%，只有603.2亿澳门元(下同，折合约73.5亿欧元)。

而在本月初，澳门博彩监察协调局（博监局）公布，当地6月博彩收入为24.77亿元，为2020年9月以来最少，按年跌幅更高达62.1%，是连续四个月大跌超过五成。总计今年上半年，博彩收入有262.69亿元，按年下跌46.4%。

澳门上半年的博彩收入为财政局去年底预计今年全年博彩收入的五成三，但彭博通讯社上周报道，紧跟中国以大型检测和禁足来落实「清零」政策的澳门，要求赌场停业一周，加上收紧对赌厅的管制，将令措施对博彩收入的影响持续至9月，即使大门重开，旅客亦会裹足不前，推迟赴澳门的行程，预料澳门的博彩收入全年可能只能维持2019年水平的9%。

根据公开资料，2019年的全年博彩毛收入为2924.55亿元，9%即是263亿元；若以2018年的全年收入3028.46亿元计算，则为290.6亿元，有关数额，远低于财政局预估今年博财收入可达495.63亿澳门元，若此，按年跌幅自然亦会大于当局估计的0.5%。