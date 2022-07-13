香港/新冠病毒
港媒：香港有望11月前容旅客有条件免检疫入境
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香港的「外防输入」检疫措施被指严苛，新任医务卫生局局长卢宠茂接受英文《南华早报》访问时透露，金融管理局计划11月初举行国际投资峰会，届时抵港人士虽然需要进行核酸检测，但不排除可以由入住酒店隔离改为医学监察，期间禁止高风险活动，例如禁足酒吧。
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不过，特首李家超今(13日)早出席与立法会议员交流后响应传媒因应报道的追问时，仍不愿响应何时通关，只是说当局会尽量将抗疫措施的不便减至最低，并按疫情变化来精准调校抗疫措施，目标是尽量减少受规限的人数，他重申，如果风险管理好，其他措施可以有放宽空间。 卢宠茂亦在访问中解释，在「一国两制」下，北京的中央政府不会盲目要求香港跟从其防疫政策，但需要更好围堵个案，令香港不用再收紧防疫措施。他举例称，推行「红黄码」及「安心出行」实名制，是识别并禁止染疫和入境人士进入高风险场所，这将有助缩短入境人士的酒店检疫期。
他又说，现时的入院率有所上升，根据港府内部模型推算，这一轮的第五波疫情反弹将于9月达到高峰，届时或有一万名患者需要住院，但港府不会让疫情失控。李家超亦表示，随着入院率上升，本月底可能有四分一的公营医疗设施用作处理疫情。
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