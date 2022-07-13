66岁“王婆婆”因两项“非法集结”指控在香港获罪入狱

香港/国安法

港版国安法下的香港司法当局继续对2019年反送中抗争运动参与者秋后算账。继日前宣判75岁的古思尧9个月刑罚之后， 7月13日又以“非法集结“罪名，判处66岁的“王婆婆” 8个月监禁。

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“王婆婆”本名王凤瑶，是2019年香港民间抗争运动的积极参与者，而且经常举着英国国旗参加游行。法庭指控她2019年8月11日参加已被警方禁止的集会活动，并在集会活动中挥舞英国国旗和谩骂警方。主任裁判官称量刑裁定考虑了集结规模以及对社会造成的影响。

今年初，王凤瑶曾对警方的这两项“非法集结”指控表示不认罪，并主动撤销保释。但在13日的庭审中，她改变立场，承认控罪，并决定不作求情。她指责香港特区政府是“专制政府”。

庭审过程中，她重申自己此前曾被中国内地警方拘押，并被强迫写下认罪书和录制认罪视频。她表示，她2019年返回内地期间，曾因参与香港抗争运动而被内地国安带往深圳第三看守所拘留30天，然后被居家监视居住近14个月后，才回到香港。

王凤瑶虽然原本家住深圳，却是近年香港社会运动中的常客。

今年4月，她也曾因阻碍公务罪名被判处6天刑罚，但缓期执行。2021年7月，她被指控于2019年1月在高等法院大堂袭击一名女保安而以“袭击罪”被判刑一个月。

自此，2020年6月30日港版国安法出台后被判刑入狱的港人名单上又多了一个名字。

在此前一日，香港司法当局于12日以“企图煽动”罪名，判处已经77岁而且身患绝症的社运人士古思尧9个月监禁。古思尧以多年来每每抬着写有谴责中共字样的棺材道具游行著称。

古思尧已确诊患有晚期结肠癌。但他向宣判法官表示，他不介意成为民主人权的 “义士”，法庭不必对他手下留情。