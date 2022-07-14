抬棺抗议前遭逮捕 病重古思尧煽动罪成囚9个月 官称不控国安罪已是宽大

香港/人权

在联合国人权事务委员会审议香港人权如何受《港区国安法》削弱、港府则强调人权有保障之际，法院把身患末期癌症的社运人士古思尧判监9个月，罪名是他计划抬着写有「结束一党专政」等口号的棺材游行至中国政府驻港机构，企图或准备作出具煽动行为。国安法指定法官罗德泉表示，患病不是减刑原因，被告行为显然是希望推翻国家宪法下的安排，影响国家安全；而被告有前科仍以身试法，当局不以《港区国安法》作出检控，已是比较宽松。

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现年75岁的古思尧，过去曾多次抬棺材游行，本年2月4日在北京冬季奥运会开幕日的游行亦早已发出传媒采访通知，行动当天早晨未出发前，被警方上门拘捕。根据控辩双方同意的事实，案发当日，古思尧住所外放置长约一米的棺材，写有「打倒共产党」、「结束一党专政」、「民主人权高于冬奥」、「香港国安法，食屎(即粪便)都发达」等字眼。另外有写上「屠夫政权 遗臭万年」的旗帜。控方指称，被告的行为是煽动他人推翻、破坏国家宪法及香港《基本法》共同构成的宪制基础；激起港人企图不循合法途径，改变香港的法律地位。

辩方大律师吴宗銮11日陈词时指出，被告的行为是要突出中港政府的施政错误及缺点，目的是呼吁修改，言词虽有冒犯，但行为及言论仍在言论自由框架内，而控方亦无法证明被告怂恿市民行使不合法的途径，认为法庭须考虑平衡及相称性。他续称，控罪涉及的《刑事罪行条例》第9和10条门坎太低，毋须涉及武力元素即可定罪，不合理地限制人权自由，违反基本法及人权法，促请法庭考虑时，须确保港人的人权自由得到保障。

不过，法庭接纳控方意见，裁定被告古思尧企图煽动罪成。主任裁判官罗德泉12日判刑时指，被告在棺材写上的口号，有推翻政府和煽动的意味，挑起他人对北京政府的憎恨和藐视，而共产党在宪政上有特定的地位及角色，改变会影响国家安全，有违「一国两制」下的《基本法》。罗官续称，现今社会可利用科技行事，故暴力并非煽动他人的唯一方式，法例的应用范畴应与时并进，因此以暴力的方式去煽动并非必要的举证元素。

他又说，当时海外已有声音抨击冬奥并提出抵制，被告的行为会壮大外国批评声势，而2019年发生的「群体性违法行为」虽已平息，但许多人内心仍未平复，被告行为容易挑起情绪，令问题死灰复燃，故裁定企图或准备作出具煽动行为罪成。

罗官更指出，被告曾多次被捕，在明知行为违法，亦有可能违反国安法的情况下，仍然以身试法，现时以煽动罪作出检控，而非用国安法，已是比较宽松。

裁定罪名成立后，古思尧即解散律师团队，自行「求情」。他指出，国安法生效后，中国政府要在香港消灭民主自由。此时，罗官打断他的话说，被告不要发表政治宣言，希望他不要将政治带入法庭。

多次因示威被捕及判刑的他接着说，相比在中国的维权人士，他的付出微不足道，直言不后悔所行的路，系狱是他生活的一部分，并高呼：「民主人权高于一切！」。

古思尧是示威「常客」，控方纪录显示，他过去共有14项定罪纪录，最近一项于去年7月服刑完毕。