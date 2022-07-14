美国CECC批15香港检控官员涉政治检控 建议可制裁 港府强烈谴责称是恫吓

香港/政治

美国国会辖下「国会及行政当局中国委员会（CECC）」发表研究报告，指港府自2019年反修例运动以来，已经以《港区国安法》和与示威相关罪行检控近三千人，并点名新任律政司长林定国和包括刑事检控专员杨美琪在内的15名涉案检控官员，认为美国及国际社会或需采取包括制裁在内的行动。报告获得众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）的「强烈支持」，但港府则强烈谴责报告，批评委员会尝试恫吓香港的检控人员，形容是「卑劣的霸凌行为」。

广告 继续浏览后续

这份题为《香港检控官在政治检控中有关键角色》的CECC研究报告指出，有关国安法和2019年的支持民主运动示威者的检控工作，大多由2020年4月左右于律政司刑事检控科内成立的「特别职务」队负责，但其运作并不透明，而检控工作亦被认为是政治检控。刑事检控专员杨美琪在去年底的回顾中曾承认，有些由他们提出的检控属「政治敏感」，但又强调会依法独立作出检控。然而，报告续称，杨的年度回顾并无提及被指为政治检控的国安法案件，例如涉及47人的民主派人士进行初选却被指颠覆一案。

报告指出，自2019年中起，已有至少2944人因国安法和与示威相关的罪名被控，这些人包括示威者、记者、公民社会工作人员及反对派政治人物，部分案件侵犯基本人权。而负责有关检控的，除杨美琪外，还有署理副刑事检控专员周天行、署理高级助理刑事检控专员伍淑娟和萧启业、署理助理刑事检控专员罗天玮和张卓勤。

报告又说，除上述六人，另有九人有不同程度参与案件，但不知是否属于「特别职务」队。本台根据港府电话簿搜索，他们包括高级助理刑事检控专员陈淑文和黎剑华，但另外七人则不在电话簿内，未知是否属于外聘人员。

报告总结，情况令人忧虑，香港法治正被侵蚀，可能需要美国和国际社会采取行动。但报告没有直接建议制裁上述检控人员，但在「政策选项」章节中有提及制裁，指在美国法律下，侵犯人权及破坏香港自治的非美国人可被制裁。报告也提及，新任律政司长林定国曾说不怕被制裁。

林定國：不懼制裁

在香港，政府昨(13日)晚发表声明，强烈谴责报告散播不符事实的诋毁，尝试以所谓「制裁」恫吓律政司司长和15名检控人员，再次展示委员会「卑劣的霸凌行为」。发言人指出，这是公然践踏法律公义，尝试以霸权主义威吓来粗暴干涉香港事务，而重复谎言则「反映其小人之心、下流行为。」港府续称，基本法订明，律政司主管刑事检察工作，「不受任何干涉」，这「干涉」包括任何外部干涉。

律政司司长林定国则重申，不担心受到所谓「制裁」，强调律政司无所畏惧，对司内人员充满信心，将竭尽所能，确保他们能够毫无忧虑地履行职务。

在美国，众议院议长佩洛西在CECC报告及表后，透过发言人回应称，「强烈支持」报告内容，而在美国《香港人权与民主法案》下，任何涉及侵犯人权者必须面对制裁。她续称，她本人及美国国会跨党派议员会「与港人并肩，站在自由和公义的一方」。

根据美国财政部网页，美国自2020年起，累计制裁42名中国及香港现任或前任高官，当中包括时任及现任特首林郑月娥和李家超，以及14名人大副委员长及港澳办主任夏宝龙等多名港澳系统官员。