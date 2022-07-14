「香港人书展」开幕前夕被终止租约而取消 主办人指红线清晰但更令人恐惧

香港/书展

一间被贸易发展局拒绝参与香港书展的书店，自行筹组「香港人书展」，但在今(14日)天的原定开幕日前夕，突然被场地业主终止租约，以致实体书展被迫取消，须改在网上进行。主办人杨子俊表示，成功凡9办一个没有审查的书展原本让他感到香港尚有希望，但现时只觉「红线」日益清晰，却更是恐惧，因为他们按港府所说依法而行，却败于隐藏压力，令他觉得社会更灰暗。

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主办第一届香港人书展的「山道文化」负责人杨子俊今早在电台节目忆述，租赁商场时已表明是办「香港人书展」及其性质，双方在6月中落实，但前(12日)晚深夜接获商场业主电话，称可能终止租约，于是约对方昨早会面，业主代表了解后认为没有问题，他于是如期在下午举行记者会，但傍晚却接获终止租约通合，晚上再接获业主代表电话，指「件事已escalate(升级)」，亦曾提及「山道文化」，只能估计，书展胎死腹中的转折点是书展得到社会关注，令业主方受到压力有关。

据本台了解，警方在记者会即将举行时，曾到举办书展的商场索取出入书展的商场门口的闭路电视录像带，未知事件是否与业主最终决定终止租约有关。

不过，业主代表发给杨子俊的通知书，其终止租约的理由，是指租赁方把场地分租和无法保证场地不会对占有人或访客构成滋扰、烦恼或危险，违反租约。杨不认同这些理由，称参展摊檔不是分租，而书展仍未开始，业主方又如何能指责他们无法确保场地安全？他指出，现时的结局既令商场声誉受损，亦令他们血本无归，稍后会处理索偿和再研究能否举办实体书展的问题，现时急需处理的，是把参展书籍放在网上出售。

原订今日起一连七天举行的首届香港人书展，有13间书商参展，当中包括另一个被拒参与香港书展的「有种文化」，而另一间同被拒参与香港书展的「蜂鸟出版」，则没有参与「香港人书展」。山道文化在脸书上介绍指，书展「云集经典作品、本地文艺、历史文化、社会政治、流行读物，甚至亲子绘本、英文著作、充满香港特色嘅文创精品，应有尽有！」杨文俊亦表示，部分参展商没有政治色彩，他们亦只是想举办一个属于香港人的书展，而支持者则包括支持社运的人。

他续称，成功筹办书展，令他们对香港抱有希望，认为可以举办一个没有审查的书展，大家亦乐见其成，但书展最终夭折，令他深感「红线」越来越清晰，但却更感恐惧，因为港府曾经表示，只要依法而行便可，但他们遵照法律办事，参展书籍亦全部合法，结果却是书展办不成，可见日后办事时须考虑「隐藏压力。他直言，事件令他觉得社会更见灰暗。

由贸发局举办的香港书展，在本月20至26日举行，至少有三间书商被拒参展，贸发局拒绝解释原因和公布被拒参展书商数目。至于被拒的「山道文化」和「有种文化」，去年参展期间，曾有书籍被投诉违反《港区国安法》，经调查后，被指投诉不成立。