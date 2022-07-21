人类照顾最长寿的雄性大熊猫安安在港「安乐死」 享「人寿」105岁

香港/社会

陪伴港人23年的大熊猫「安安」，由于年事已高，身体转差，海洋公园今(21日)早为牠进行安乐死。「安安」离世时快将36岁，等同人类105岁高龄，是在人类照顾下全球最长寿的雄性大熊猫，遗下经人工受孕而生的「儿子」「融融」。

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患有高血压、关节炎及白内障的大熊猫「安安」，自7月起已因食欲不振而没有精神在「大熊猫之旅」展馆露面，游客只能透过闭路电视观察「安安」的情况。海洋公园一星期前在社交媒体平台呼吁大众为牠集气加油，但园方今日表示，「安安」星期日开始完全停止进食固体食物，只饮用食水和电解质饮料，活动量大幅减少，休息时间则相对增加，由于牠年事已高，治疗方案仅限于为牠减轻不适或紧张，园方及渔护署兽医在征询中国大熊猫保护研究中心后，今早忍痛让「安安」接受安乐死，由园方兽医总监马伯乐执行，免牠再受痛苦。

海洋公园公司主席庞建贻表示，「安安」多年来为市民带来无数欢乐回忆，将永远怀念牠聪敏和调皮的身影，相信公园的访客会与园方一起向安安致以最后的敬意。园方今天在「香港赛马会四川奇珍馆」为牠设置吊唁册。

安安于1986年在四川野外出生，被救往中国大熊猫保护研究中心后，于1999年3月与雌性大熊猫「佳佳」作港为中国政府庆贺香港回归两周年的礼物送到香港。而在来港前，安安曾先赴新加坡当了半年的「熊猫大使」。由于牠有野外大熊猫基因，十分珍贵，故在2004年时，时年18岁、约为人寿54岁的「安安」，其精液被送往四川卧龙作人工受孕之用，一举令女伴诞下大熊猫「融融」。

至于与「安安」一同来港的「佳佳」，于2016年因健康急剧转差，同被安排「安乐死」，享年38岁，相当于人寿111岁。

在海洋公园的第一代大熊猫「安安」和「佳佳」先后与世长辞后，现时公园内剩下2007年由北京的中央政府赠港作为庆祝回归10周年的大熊猫「盈盈」、「乐乐」，「夫妻」至今未为香港增添首只「港产熊猫B」。